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Минская студия придумала средство от прокрастинации: персональный мотиватор Клевок от Петуха

22 Декабря 2016 975 1 Digital-маркетинг Креатив Нестандарт
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"Пока жареный петух не клюнет – работа не начнется", говорят в народе. Согласитесь, очень подходит к  работникам рекламной отрасли, где вопреки грозным дед-лайнам так и хочется порой поддаться прокрастинации.   Для тех, кто желает излечиться от вечного "сделаю завтра" или помочь с этим недугом коллеге, может помочь волшебный клевок от символа года - Петуха.

Первый персональный мотиватор - Клевок  - придуман в одной из минских студий и в данный момент проект собирает деньги на краудфандинговой платформе Улей для запуска в производство. 

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Так выглядит прототип волшебного клевка.

Как это  работает?

Всё строится на давно известном принципе: пока петух не клюнет – работа не начнется. Персональный мотиватор упрощает его и избавляет от необходимости искать петуха и просить его о клевке. Достаточно пару раз нажать на кнопку и получить заветные клевки, заряженные на самую огромную мотивацию, которая доступна человечеству.

marketing.by поинтересовался у авторов проекта - агентства getbob digital agency, как возникла идея мотиватора, и вот что нам ответили (внимание, в тексте зашифрованы шутки юмора ;):

"Вся история с мотиватором началась с того, что один наш сотрудник был в Чехии, где ему по счастливой случайности удалось попасть на лекцию Петра Петуха. По приезде в Минск, он поделился с нами идеями Петра, и мы прямо загорелись (не в прямом смысле).

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Наступал год петуха и агентство решило организовать для Петра лекцию в Минске. Но, как оказалось, ближайшее свободное время оратора – только через 12 лет. Книг тоже не получилось привезти – их раскупают ещё на проходной типографии.

И тогда в голову пришла идея: нужно порадовать минчан мотиватором, который бы отражал суть тренинга Петуха. Совместно с Петром и была разработана концепция, на основе которой сделан прототип. Отдав его на тест минской веб-студии «Петух», мы лишний раз убедились, что увеличение мотивации – реальность. Страна должна была узнать про этот революционный метод, поэтому мы сделали сайт, на котором подробно рассказали про принципы работы нового устройства.

Примечательно, что такие большие компании, как «Онлайнер», понимают, что мотивация в работе влияет на результат. Поэтому, узнав про новый гаджет, они незамедлительно написали про него на своём сайте.

Ещё раз убедившись в нужности прибора, мы сделали краудфандинговую кампанию на Ulej. Менее чем за сутки мы собрали 159 рублей из 2500 запланированных. Здорово, что белорусы перестают ждать, пока их клюнет петух, а сами идут ему навстречу. Надеемся, благодаря новой системе мотивации следующий год будет ещё эффективнее!"

Хотите получить собственный клевок-мотиватор? Вам сюда. 

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