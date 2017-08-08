Лаборатория лакомства: Агентство AVC разработало новую ТМ сдобного печенья для «Слодыч»

Брендинговое агентство AVC разработало торговую марку сдобного печенья Chitorio для кондитерской фабрики «Слодыч».





Клиент:

Кондитерская фабрика «Слодыч»

Агентство

Брендинговое агентство AVC

Задача



Комплексная разработка торговой марки сдобного печенья: нейминг, слоган, креативные тексты, дизайн упаковки, фуд-съемка, пре-пресс.

Решение



Концепция новой торговой марки: мировой фьюжн — новая коллекция печенья, где соединяются кондитерские традиции разных стран и регионов мира. Название Chitorio происходит от итальянского «сhicche de laboratorio» — лаборатория лакомства, место, где ингредиенты магическим образом соединяются и становятся вкуснейшим печеньем.

Идея соединения двух вкусов продолжается в визуальном образе. На лицевой стороне упаковки размещена аппетитная фудзона, которая на полке выстраивается в единую, эффектную выкладку. Пластичный, свободный логотип, будто чуть присыпанный мукой, говорит о широте возможностей и натуральности рецептур. Оригинальная инфографика рассказывает о происхождении ингредиентов. На обратной стороне — остроумная история раскрывает вкусовые особенности каждого вида печенья и привлекает внимание всех, кто ищет новые вкусовые открытия.





























