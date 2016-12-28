Квест с дополненной реальностью для продвижения новых моделей танков создали Wargaming и CLAB

Мастерская CLAB в тесном сотрудничестве с Wargaming разработала Augmented Reality квест для продвижения новой ветки шведских танков в игре World of Tanks.





Этой зимой разработчики игры World of Tanks добавили новую ветку танков, на этот раз шведскую. Масштабное обновление активно продвигалось в рамках игрового фестиваля WG FEST, проходившего в Москве. Была поставлена задача интерактивно продемонстрировать гостям новые модели танков.

Для этого в CLAB разработали информационное ивент-приложение, в которое интегрировали квест с элементами дополненной реальности.





Для прохождения квеста нужно было найти разбросанные по всей территории фестиваля метки AR и считать их в определенном порядке. Каждая метка соответствовала одному из новых танков, что делало «охоту» нах них еще более интересной. Ведь при наведении камеры смартфона на метку пользователь мог рассмотреть каждый танк в мельчайших деталях.

Для поиска было предусмотрено до трех подсказок на каждую метку, которые открывались в приложении WG FEST через каждые 5 минут. Квест специально прорабатывался таким образом, чтобы с каждым шагом уровень сложности повышался.

Счастливчики, которым удалось найти все 10 меток, получали подарки в зоне регистрации: от геймерских наушников до фотосета с лицом шведских танков Дольфом Лундгреном.













Результаты:

Приложение установили 10% от всех гостей фестиваля. 14% пользователей прошли квест до самого конца и получили подарок. Приложение WG Fest стало №1 в Google Play’s Events category in Russia. Рейтинг приложения пользователей в Google Play составил 4,4 из 5.





Приложение было разработано в Фиджитал Мастерской CLAB для игрового фестиваля WG Fest в Москве.