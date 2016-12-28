Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Квест с дополненной реальностью для продвижения новых моделей танков создали Wargaming и CLAB

28 Декабря 2016 76 0 Digital-маркетинг Бизнес Компании Креатив Технологии
Поделиться

Мастерская CLAB в тесном сотрудничестве с Wargaming разработала Augmented Reality квест для продвижения новой ветки шведских танков в игре World of Tanks.

1.jpg

Этой зимой разработчики игры World of Tanks добавили новую ветку танков, на этот раз шведскую. Масштабное обновление активно продвигалось в рамках игрового фестиваля WG FEST, проходившего в Москве. Была поставлена задача интерактивно продемонстрировать гостям новые модели танков.

Для этого в CLAB разработали информационное ивент-приложение, в которое интегрировали квест с элементами дополненной реальности.

2.jpg

Для прохождения квеста нужно было найти разбросанные по всей территории фестиваля метки AR и считать их в определенном порядке. Каждая метка соответствовала одному из новых танков, что делало «охоту» нах них еще более интересной. Ведь при наведении камеры смартфона на метку пользователь мог рассмотреть каждый танк в мельчайших деталях.

Для поиска было предусмотрено до трех подсказок на каждую метку, которые открывались в приложении WG FEST через каждые 5 минут. Квест специально прорабатывался таким образом, чтобы с каждым шагом уровень сложности повышался.

Счастливчики, которым удалось найти все 10 меток, получали подарки в зоне регистрации: от геймерских наушников до фотосета с лицом шведских танков Дольфом Лундгреном.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Результаты:

  1. Приложение установили 10% от всех гостей фестиваля.

  2. 14% пользователей прошли квест до самого конца и получили подарок.

  3. Приложение WG Fest стало №1 в Google Play’s Events category in Russia.

  4. Рейтинг приложения пользователей в Google Play составил 4,4 из 5.

6.png

Приложение было разработано в Фиджитал Мастерской CLAB для игрового фестиваля WG Fest в Москве.

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Пример малого КСО: клининговая компания провела уборку в центре социального обслуживания
«Технобанк» выпустил корпоративный календарь в виде раскраски-мотиватора
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Сменить имидж: Белорусские бренды, которые провели редизайн в 2016 году
С Новым Годом ваши...цыцы. Вирусная открытка от Milavitsa или тонкий троллинг?
Бульбашъ предлагает подключиться к новогоднему эфиру в дополненной реальности