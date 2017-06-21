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Кто взял Гран-При Каннских львов в категории Cyber: тело после травм, охрана окружающей среды и фан вокруг названия бренда

21 Июня 2017 15 0 Digital-маркетинг
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19 июня на Каннском фестивале рекламы и креативности были объявлены победители в категории Cyber. Три высших награды - Grand Prix  - получили: проект “Meet Graham”  агентства Clemenger BBDO, Мельбурн, Австралия, проект агентства Droga5 для сервиса почтовых рассылок MailChimp под названием “Did You Mean MailChimp?” и проект Aland Index от RBK COMMUNICATION для банка Аландских островов. 

Проект "Встречайте Грэхема", разработанный в Австралии, представляет модель человеческого тела после выживания в крупном ДТП. Получившуюся скульптуру назвали Грэхем, а работали над ней скульптор, хирург-травматолог и специалист в области исследований автомобильных аварий.

Получившаяся модель шокирует своим обликом и отличиями от человеческого тела. Первоначально Грэхем был создан в цифровом формате, его можно было подробно рассмотреть с пояснениями к каждой из 8 измененных частей тела. Далее скульптуру выполнили в натуральную величину и поставили в мельбурнской Государственной библиотеке Виктории.

Цель всего проекта – убедительная демонстрация уязвимости человеческого тела при автомобильных авариях и стимул к осознанию того, насколько важно соблюдать безопасность на дороге. Разработка спонсировалась австралийским страховым государственным агентством Transport Accident Commission (TAP), которое занимается поддержкой пострадавших в автомобильных авариях граждан.



Агентство Droga 5 разработало кампанию для сервиса почтовых рассылок Mail Chimp, запущенную в январе и содержавшую целую серию роликов на разные темы. В кампании обыгрывались возможные искажения названия MailChimp - MaleCrimp, MailShrimp, KaleLimp, FailChips, VeilHymn, SnailPrimp, JailBlimp.

Каждое из этих слов затрагивает ту или иную сферу жизни человека - музыку, стиль и моду (прически и нейл-дизайн), еду, кино...Цель всех роликов одна - напомнить о сервисе, его правильном названии и в конечном итоге стимулировать использование почтовой платформы.



Шведский проект, разработанный в рамках кампании корпоративной социальной ответственности для Bank of Aland. Цель проекта - изменить отношение клиентов банка к экологии, в частности, к защите Балтийского моря, сообщая им о настоящей цене за неумное потребление, связанной с выбросами СО2.
 


Проекты, получившие "золото", "серебро" и "бронзу" в категории Cyber, можно посмотреть здесь.
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