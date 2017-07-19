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Крутой пиар музея: в Чикаго местных жителей пригласили озвучить древние экспонаты

19 Июля 2017 37 0 Креатив
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Чикагский музей истории вместе с агентством Leo Burnett реализовал необычный проект. По Чикаго курсировала мобильная звукозаписывающая студия, зайдя в которую, любой житель города мог принять участие в озвучке экспонатов музея. А это и древние останки динозавров, и растения, и минералы, и различные археологические находки. Затем авторы проекта отбирали лучшие образцы голосов и использовали их для составления аудиогидов, в которых экспонаты зазвучали, каждый со своим характером, благодаря местным жителям. 

Руководитель проекта со стороны агентства Leo Burnett Карлос Мурад (Carlos Murad) пояснил, что музей - такой же бизнес, как и прочие учреждения сферы культуры, конкурентов здесь также хватает. И цель проекта - не только образование, но и повышение посещаемости музея. Чего, собственно, и удалось добиться агентству.   

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