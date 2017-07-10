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Криштиану Роналду в одних трусах продвинул вещательный сервис из США

10 Июля 2017 52 0 Production Вирусный маркетинг
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Футбольная (и рекламная) звезда Криштиану Роналду продолжает зарабатывать деньги на продвижении брендов. На этот раз он появился в одних трусах в ролике компании Altice Group (телекоммуникационный сервис из США).  По сюжету футболист выносит из номера гостиницы поднос, дверь захлопывается и он остается в коридоре в одном исподнем на радость проходившей мимо горничной. 


Видео рекламирует ТВ, телефон и интернет-сервис под брендом Optimum и является частью большой кампании, запущенной в США, Франции, Израиле, Доминикане и других странах. 
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