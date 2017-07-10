Криштиану Роналду в одних трусах продвинул вещательный сервис из США

Футбольная (и рекламная) звезда Криштиану Роналду продолжает зарабатывать деньги на продвижении брендов. На этот раз он появился в одних трусах в ролике компании Altice Group (телекоммуникационный сервис из США). По сюжету футболист выносит из номера гостиницы поднос, дверь захлопывается и он остается в коридоре в одном исподнем на радость проходившей мимо горничной.



Видео рекламирует ТВ, телефон и интернет-сервис под брендом Optimum и является частью большой кампании, запущенной в США, Франции, Израиле, Доминикане и других странах.

