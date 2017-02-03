Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Кейс разработки сайта для дилера посуды от «Амбер Фильм». В основе - работа над контентом

3 Февраля 2017 306 0 Байнет Бизнес Дизайн Технологии
Поделиться

Дилер итальянской посуды INOXIA обратился в продакшн-студию «Амбер Фильм» за созданием сайта «под ключ», включая подготовку контента в текстовом, а также фото и видео формате. 

IxnLfoIPk48.jpg

Что требовалось  

Разработка нового и более современного сайта. Предыдущий вариант не устраивал заказчика, т.к. в нем имелось множество недоработок, контент не был уникальным, сайт оценивался как морально устаревший.  

Заказчик хотел видеть следующее в проделанной работе:
  • адаптивность для различных устройств;
  • повышение лояльности потенциальных покупателей;
  • создание полностью уникального контента; 
  • современный привлекательный дизайн. 
Команда "Амбер Фильм" начала с подготовки уникального контента. Были проведены фотосессии, как продуктовые, так и постановочные в специально созданной атмосфере. Ниже представлен ролик о том, как проходили съемки.


Были приглашены разного рода редакторы, которые подготовили текстовое наполнение сайта, включая описание продукции компании, полезные кулинарные советы и т.д. После наработки всего необходимого контента и понимания его объема были разработаны десктопная и мобильная версии сайта.
 
У компании работает своя модель продажи, для ее реализации  на сайте внедрили  онлайн форму для посещения презентаций и обратной связи с компанией. Все новые заявки добавляются в базу данных на сайте, работает автоматическая рассылка писем.

NuDXWPFb8wc.jpg

Немного об оформлении разделов сайта 

Из раздела ГОТОВИМ С INOXIA можно перейти на YouTube канал и посмотреть видеоролики с использованием продукции компании в один клик.  Сегодня нет смысла хранить видео на сайте, для этого разработаны сервисы, отвечающие необходимым требованиям. 

F5zNhTbTHb0.jpg

В разделе О ПРОДУКЦИИ при наведении на нужную категорию, происходит анимация смены цвета картинки, а при нажатии блок трансформируется в полноценную статью.

9fZrO2u_ZEI.jpg

Технические особенности

Сайт набирает от 75 баллов до 100 на сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/ (скорость сайта учитывается в ранжировании результатов поиска в поисковой системе Google и Яндекс).

Он адаптивный, его удобно просматривать на всех устройствах. 

-2kLKIZnwHo.jpg

Кроссплатформенная поддержка браузеров: IE 10+, Chrome 21+, Safari 3.1+, Firefox 22+, Android 2.1+, IOS 3.2+.  Сайт работает на CMS MODX Revo. 

Поделиться

Вакансии

Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey
Материалы по теме:
Игрушки нужны всей семье, утверждает «Полесье» в новом рекламном ролике
Fabula Branding разработала ТМ колбасы «100 друзей»
Всё-всё? Где-где? В Куфара календаре. Loga Biga визуализировали площадку объявлений
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
#ачтоможешьты: Лидеры мнений и спортсмены стали лицами благотворительной эстафеты Белагропромбанка
Фотограф и блогер Максим Пушкин стал лицом проекта от «Альфа Банк» и life:)
Январская подборка белорусских чудокреативов, которые нас удивили