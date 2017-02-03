Кейс разработки сайта для дилера посуды от «Амбер Фильм». В основе - работа над контентом

Дилер итальянской посуды INOXIA обратился в продакшн-студию «Амбер Фильм» за созданием сайта «под ключ», включая подготовку контента в текстовом, а также фото и видео формате.

Что требовалось

адаптивность для различных устройств;

повышение лояльности потенциальных покупателей;

создание полностью уникального контента;

современный привлекательный дизайн.

Немного об оформлении разделов сайта

Разработка нового и более современного сайта. Предыдущий вариант не устраивал заказчика, т.к. в нем имелось множество недоработок, контент не был уникальным, сайт оценивался как морально устаревший.Заказчик хотел видеть следующее в проделанной работе:Команда "Амбер Фильм" начала с подготовки уникального контента. Были проведены фотосессии, как продуктовые, так и постановочные в специально созданной атмосфере. Ниже представлен ролик о том, как проходили съемки.Были приглашены разного рода редакторы, которые подготовили текстовое наполнение сайта, включая описание продукции компании, полезные кулинарные советы и т.д. После наработки всего необходимого контента и понимания его объема были разработаны десктопная и мобильная версии сайта.У компании работает своя модель продажи, для ее реализации на сайте внедрили онлайн форму для посещения презентаций и обратной связи с компанией. Все новые заявки добавляются в базу данных на сайте, работает автоматическая рассылка писем.

Из раздела ГОТОВИМ С INOXIA можно перейти на YouTube канал и посмотреть видеоролики с использованием продукции компании в один клик. Сегодня нет смысла хранить видео на сайте, для этого разработаны сервисы, отвечающие необходимым требованиям.





Технические особенности

В разделе О ПРОДУКЦИИ при наведении на нужную категорию, происходит анимация смены цвета картинки, а при нажатии блок трансформируется в полноценную статью.Сайт набирает от 75 баллов до 100 на сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/ (скорость сайта учитывается в ранжировании результатов поиска в поисковой системе Google и Яндекс).

Он адаптивный, его удобно просматривать на всех устройствах.





Кроссплатформенная поддержка браузеров: IE 10+, Chrome 21+, Safari 3.1+, Firefox 22+, Android 2.1+, IOS 3.2+. Сайт работает на CMS MODX Revo.