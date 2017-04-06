Кейс первого в Беларуси маркетплейса банковских карт Recard.by

Как создавался финансовый сервис Recard.by, обеспечивающий доступ потребителя ко всем карточным продуктам всех банков Беларуси.













Тип проекта:

Создание концептуально нового финансового сервиса. В своем проекте мы попытались изменить устоявшийся подход к предложению банковских продуктов и создать первый в Беларуси маркетплейс банковских карт.

Что это значит:

У нас собраны и поддерживаются в актуальном состоянии Все предложения от всех банков Республики, независимо от наличия договора на лидогенерацию. Этот шаг позволяет конечным пользователям получить полное представление о рынке, а сотрудникам служб маркетинга банков, получать бесплатную, ежедневно обновляемую информацию о рынке.

Информация о конкретном карточном продукте представлена в форме лэндинга, что позволяет в более доступном и привлекательном виде подать достаточно сложную информацию.

Кроме того, лэндинги содержат подсказки для тех, кто совершенно не знаком со спецификой карточных продуктов.

Для удобного поиска карточных продуктов мы разработали "умный поиск", а также "подборщик" (набор фильтров) при помощи которых заинтересованный посетитель за считанные секунды может найти то, что ему нужно их более чем 900 предложений банков.

С сегодняшнего дня мы запустили возможность сравнения карт. Не смотря на, казалось бы, привычную концепцию сервиса, он отсутствует на любых других финансовых порталах.

Еще одной особенностью сервиса является определение стоимости карты. Во-первых, мы привели все тарифы к единой валюте. Во-вторых, мы научились рассчитывать итоговую стоимость карты, так как порой она может состоять из 5-ти отдельных тарифов. В-третьих, предлагать клиенту лучший вариант по стоимости, если стоимость выпуска и обслуживания карты предусматривает варианты.





Предыстория, маркетинговая ситуация.



В свое время, когда мы работали в банках, перед нами стояли задачи по анализу рынка и продвижению продуктов. Фактически, этот проект состоит из всего того, от чего банки отказались, но что нам было жалко "хоронить".



Вот мы и решили объединить наш опыт и амбиции и создать свой проект.





Цели и задачи проекта.

Помочь банкам в продвижении карточных продуктов, которые являются ключевым элементом концепции цифрового банка.



Помочь конечным пользователям банковских продуктов в выборе финансового инструмента, для решения своих жизненных задач.



Попытаться взбодрить рынок банковских продуктов за счет повышения его "прозрачности".



Подготовить платформу для выхода на зарубежные рынки.



Целевая группа или группы.



Прежде всего пользователи в возрасте от 25 до 70 лет, обладающие финансовой независимостью.



Студенты, которые только начинают распоряжаться собственными средствами.



Реализация:



Наверное об этом я уже говорил ранее, поэтому извините если повторюсь:



- описание идеи и подходов к реализации, в чем уникальность проекта – наша задача создать маркетплейс, что значит обеспечить доступ потенциального потребителя ко всем карточным продуктам всех банков Республики. Для этого мы уже провели переговоры и заключили договора с 14 из 22 банков, осуществляющих выпуск карт. Предполагаем, что в ближайшее время, мы сможем добавить к перечню банков 2-3 системообразующих банка.



- визуальное решение – мы не пошли по пути табличного представления, а постарались реализовать проект как сборник лэндингов.



- техническое решение – в основе нашего проекта лежит практически полная автоматизация процессов, включая формирование и управление контентом, что позволяет поддерживать его актуальность силами 1 человека.



Кроме того, уникальными техническими решениями являются: сравнение карт, расчет стоимости карты, подбор карт по условиям.

- сроки и период реализации проекта – на подготовку к запуску у нас ушло 6 месяцев.



Результаты: имиджи, ролики, баннеры и другие медиафайлы, которые были созданы в рамках реализации проекта.

Пример листинга

Пример лэндинга

Пример страницы сравнения

Кредитсы:



Заказчик – Recard.by



Исполнитель/агентство – своими силами

Состав творческой группы – пока не раскрываем