Кейс интегрированной PR-кампании для EXPONENTA: Как лидеры мнений тестировали различные виды физической активности

EXPONENTA совместно с getbob digital agency провели масштабный фитнес-эксперимент EXPONENTA Active Battle.



6 пользователей, отобранных экспертным жюри проекта, на протяжении месяца бесплатно тренировались по индивидуальным программам под руководством профессиональных тренеров, диетолога и психолога, проверили на себе 6 трендовых направлений физической активности.







Цели и задачи кампании:

Разработать интегрированную PR-кампанию для повышения узнаваемости EXPONENTA на белорусском рынке, донести до потребителей ценность белка, сформировать образ бренда «EXPONENTA для тех, кто занимается любой активностью: физической или просто следит за собой».

Целевая аудитория: Женщины 25–35 лет, мужчины 25–40 лет. Городские жители, которые стремятся к активному образу жизни.

Период проведения: 27.03.2017–15.05.2017

Проблематика

Тренд интереса белорусов к спорту растущий: с 2013 года количество людей, занимающихся физкультурой, увеличилось на 20%. По данным Белстата, более половины населения страны хотели бы изменить свой образ жизни, однако около трети жителей не решаются сделать первый шаг. При этом белорусы входят в число наций, которые серьезно страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с пищеварением.

Среди основных причин – сидячая работа, несбалансированное питание и дефицит белка в организме, вызванный, в частности, отсутствием времени на здоровый перекус.

Идея

Сегодня так много разных видов фитнеса и физических активностей, и у каждого есть что-то интересное, так что попробовать? С чего начать? Как похудеть и избавиться от стресса? Какой стиль поможет прокачать рельеф?

Мы решили провести фитнес-эксперимент, в котором 6 добровольцев протестировали 6 трендовых фитнес-стилей, и выяснить, что помогает похудеть в максимально короткие сроки: бег или EMS-фитнес? А набрать массу: тренажерный зал или кроссфит? Какой фитнес легко снимает стресс и нервное напряжение: TRX-йога или бокс?

Структура проекта

Этап I – отбор участников проекта на сайте.

Этап II – тренировки участников, прием ставок на победителей на сайте.

Этап III – закрытый ивент, награждение победителей.

Реализация

Специально для проекта был разработан логотип с визуализацией секундомера как символа ограничения во времени для достижения целей, получения результатов. Цвета логотипа означали три цели: похудение, создание рельефа и снятие стресса.





ЭТАП 1. Отбор участников эксперимента

Для проведения конкурса на уже существующем сайте exponenta.by был запущен раздел «Конкурс». Пользователи могли оставить заявку, сопроводив ее эссе с подробным описанием, почему они должны стать участниками проекта.

Отбор 6 наиболее мотивированных испытуемых фитнес-эксперимента проводило экспертное жюри, в состав которого вошли диетолог Ольга Авчинникова, фитнес-евангелист Тимофей Липский, психолог Сергей Шлапак, фитнес-гуру Павел Аракелян.

Проект привлек около 1900 человек: почти каждый второй (48%) изъявил желание поработать над рельефом тела, 38% кандидатов – избавиться от лишнего веса, а 13% – побороть стресс. Среди отобранных участников главный бухгалтер, психолог, дизайнер, ведущий механик и системный администратор.

ЭТАП 2. Тренировки и голосование на сайте за победителей проекта

Месяц усердных тренировок, изучения основ правильного питания, коррекции рациона участников – таким стал второй этап проекта. Вместе с участниками достигать поставленных целей решились лидеры мнений, среди которых певица и радиоведущая Анна Шалютина, фотограф Иван Летохин, совладелец спортбара Максим Старцев, кондитер Зоя Пришивалко, певица Анна Жданова, а также редактор модного журнала Анастасия Карасёва.





Для того чтобы выявить точные результаты каждого участника конкурса, были проведены замеры «до» и «после». Критериями выбора победителей проекта послужили биохимический и гормональный анализ крови, тест по биоимпедансометрии, замеры веса и окружностей тела, соблюдение плана питания, психологические тесты, замеряющие уровень стресса.

Для усиления эффекта все участники перешли на диету под руководством диетолога Ольги Авчинниковой. Для каждого испытуемого была разработана индивидуальная программа питания, чтобы получить необходимый объем белков, жиров и углеводов, поэтому в рацион входили продукты EXPONENTA Active.

На сайте exponenta.by был объявлен второй этап проекта: пользователи могли делать ставки, какой вид физической активности победит в решении каждой из поставленных целей – похудении, прокачке рельефа и снятии стресса, – и принимать участие в розыгрыше призов.





ЭТАП 3. Финал. Награждение победителей

Для оглашения результатов и победителей фитнес-эксперимента EXPONENTA Active Battle была организована пресс-конференция, куда были приглашены журналисты, лидеры мнений, тренеры, участники проекта. Представители бренда EXPONENTA – главный технолог EXPONENTA Михаил Глушаков, начальник отдела маркетинга Ольга Зотова – рассказали о проблематике ЗОЖ-рынка в Беларуси, огласили результаты предклинического исследования Института физиологии НАН Беларуси, ответили на вопросы гостей и журналистов.

В рамках мероприятия гостям были предложены коктейли на основе продуктов EXPONENTA, а в конце был организован ЗОЖ-фуршет.





Некоторые участники проекта, новички в ЗОЖ, продолжили тренировки и после его завершения. Не занимавшаяся ранее бегом телеведущая Анна Шалютина пробежала первый в жизни полумарафон!





Продвижение

В поддержку проекта на площадках tut.by, relax.by, kyky.org, 103.by и других были размещены публикации о ходе фитнес-битвы, запущена реклама в социальных сетях для формирования охвата и переходов на сайт для вовлечения в контент проекта.

Каждую неделю на телеканале «Беларусь 1» в программу «Добрай ранiцы, Беларусь» приглашались партнеры и участники проекта, чтобы рассказать о ходе эксперимента EXPONENTA Active Battle.

Результаты

- 1859 заявок на участие в проекте (этап 1)

- 1400 голосов за команды-участницы (этап 2)

- Более 100 публикаций в СМИ

- Более 2 000 000 неуникального охвата в социальных сетях и СМИ

- Более 17 000 реакций на посты участников проекта в социальных сетях

Клиент:

PR-менеджер бренда EXPONENTA: Татьяна Молостова

Начальник отдела маркетинга: Ольга Зотова

Агентство:

Креативная разработка и реализация – getbob digital agency:

Креативный директор: Илья Кухарев

Аккаунт-директор: Виктория Курункова

Аккаунт-менеджер: Анна Лобанкова

Креативный копирайтер: Дарья Король

Копирайтер: Елена Радевич

Дизайнер: Дмитрий Кравченко

Продакшн-менеджер: Александр Яковлев

Ассистент аккаунт-менеджера: Дарья Гайдукова

Работа со СМИ, разработка активаций для пресс-конференции: коммуникационное агентство «АГТ»