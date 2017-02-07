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Как velcom рассказал о возможностях сервиса VOKA ТВ на остановках и в метро вместе с командой маленьких рабочих

7 Февраля 2017 marketing.by 128 0 Байнет Бизнес Компании Креатив Наружная реклама Нестандарт
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Сотовый оператор velcom и агентство ADDICTED рассказывают, как использовали метро и остановки общественного транспорта, чтобы донести информацию о новых возможностях сервиса VOKA ТВ.  В него в конце 2016 года добавились такие функции, как архив телепередач, пауза телетрансляций, возможность подключать несколько устройств к одному аккаунту.  

Так, вагоны метро, переход между станциями или остановка общественного транспорта смогли перенести пассажиров внутрь приложения VOKA — в волшебно-технологичный мир, в котором задействовано множество механизмов и где трудится команда маленьких рабочих. Именно эти человечки приводят механизмы приложения в действие: включают фильмы, отправляют передачи в архив, ставят на паузу трансляции и переключают пользователя между устройствами.

Концепция и иллюстрации созданы в соответствии с новым фирменным стилем VOKA и с фокусом на его обновленные возможности. Легко считываемые истории создаются минималистичными иллюстрациями в сочетании с крупной типографикой. Каждый сюжет говорит о новой возможности VOKA: человечки ставят на паузу огромного льва или замораживают движение бегуна в криокамере, находят подход к разным устройствам и складируют передачи в архив.

Можно смело сказать, что телевидение VOKA — это теперь так: всегда и везде под рукой, доступно в сети любого интернет-провайдера, удобно в использовании. 

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Участники проекта:

velcom

Дмитрий Курлович
Зоя Галькевич

ADDICTED

Кристап Цирулис
Нина Калачик
Лия Красноперова
Татьяна Скорина
Данила Торбовский
Ирина Фомина
Максим Тацин


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