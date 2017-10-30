Как шесть приглашенных редакторов перезапустили корпоративную газету Itransition

В 2015-2016 году сразу шесть журналистов и редакторов приняли участие в работе над корпоративной газетой IT-компании Itransition. Каждый редактор создавал собственный номер, в который привносил специфику своего издания.
Цель: Изменить формат корпоративного издания, увеличить его читаемость и вовлеченность сотрудников.
Задачи:
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Предложить формат, который будет решать задачу трансформации журнала и в то же время поддерживать и увеличивать интерес сотрудников к его содержанию
Решение:
У каждого выпуска корпоративного издания iContent появится свой приглашенный редактор. В задачи приглашенного редактора входит определение общей концепции выпуска и подготовка ключевых публикаций для номера.
Приглашенные редакторы:
- Денис Блищ (blisch.by)
- Сергей Сахаров (citydog.by)
- Денис Клевитский (“Таймер”, Yoga&Life)
- Саша Романова (kyky.org)
- Женя Сугак (The Village.me)
- Павлюк Быковский (корреспондент Deutsche Welle в Беларуси)
Команда клиента:
- Елена Гаманько, заместитель генерального директора по коммуникации Itransition
- Наталья Каширина, PR-менеджер, Itransition
Команда агентства:
Мария Гвардейцева (идея проекта)
Анна Позняк (менеджер проекта)
Комментарии редакторов:
Денис Блищ (blisch.by)
“Передо мной стояла задача сделать корпоративную газету нескучной и в таком виде, чтобы ее было интересно читать. Перед началом работы над материалами я провел несколько дней в офисе компании, познакомился с ключевыми представителями отделов. Из встреч сложилась идея для номера: рассказать подробней о том, чем занимается каждый отдел Itransition. Я дежурил ночью вместе со специалистом из Customer Support, принял участие в корпоративных мероприятиях компании. Одним из главных материалов номера стало интервью с неназванным сотрудником компании. Получился довольно хлесткий и честный текст.
Евгения Сугак, главный редактор The Village-Минск
Я приняла предложение стать редактором на один номер с некоторой опаской - я никогда не писала на эту тему, не работала с ней, не погружалась. В итоге я даже не могу назвать то, что происходило последующие пару месяцев – работой.
Это было легко, непринужденно и любопытно. Герои моих интервью сначала смущались, но позже раскрывались, увлеченно рассказывали о себе и подробно объясняли мне нюансы IT.
Сергей Сахаров, главный редактор citydog.by
Мое сотрудничество с Itransition состоялось как раз перед новогодними праздниками и так совпало, что мне нужно было подготовить предпраздничный номер корпоративного издания. Было любопытно переносить форматы citydog.by на бумагу и адаптировать их к тематике газеты.
Номер получился ярким и интересным. Спасибо всем героям за их истории!
Павлюк Быковский, корреспондент Deutsche Welle в Беларуси
Некоторое время назад мне довелось поработать над подготовкой материалов для Itransition Content. Нет, конечно, друзья-приятели из IT-отрасли у меня всегда были, я довольно долго вел на радио Deutsche Welle рубрику, посвященную интернету в Беларуси, и порой брал у них комментарии. Однако до работы с этой корпоративной газетой я не имел такого тесного общения с «айтишниками» на темы их работы, а не на мои темы. Тут есть разница, как между ресторанной критикой и репортажем с кухни – автор обращает фокус на разное.
Что запомнилось. В одном из подразделений Itransition разработали для своих сотрудников неформальные заповеди («Убедись что понял задачу», «Только два состояния есть у задачи: готова на 100% или не сделана вообще», «Обращайся к священнику, если: Ты не пришел на работу, а задачи стали закрываться быстрее, или тебя спросили, чем занимаешься, а тебе нечего ответить» и т. д.). Самая главная заповедь идет под №0: «Адекватность – превыше всего».
Саша Романова, директор KYKY.org
Когда мне предложили сделать номер корпоративной газеты для Itransition, я подумала, что вот он, шанс попасть в святая святых - место, где обитают айтишники, раскрутить которых на интервью для лайфстайл издания не всегда просто. Я посмотрю, чем они живут и дышат и сделаю пару весёлых репортажей из офиса на Кульман. Все оказалось немного не так. Для того, чтобы номера выходили вовремя, постоянная команда газеты готовит их с большего самостоятельно, а приглашенному редактору достаётся самый твёрдый кусок пирога: например, интервью с топ-менеджерами компании. Что тоже интересно, хотя и гораздо более чинно и даже, не побоюсь этого слова, благородно.
Понятно, что если бы я пришла к руководству компании как главред kyky.org, мне было бы сложнее их разговорить, и возможно, никаких интервью не вышло бы. А здесь мы совместно оттачивали слог и формулировки, думали над тем, что и какими словами сказать сотрудникам о планах компании - я миксовала роль интервьюера с ролью спич-райтера, что было непривычно и довольно любопытно.
В книгах по журналистике одно время писали, что вся журналистика со временем уйдёт в крупные корпорации, потому что только им будет под силу содержать штат профессиональных писателей. Попробовав работу в корпоративном издании, спешу заверить - это не так. Журналистика будет жить, пока в человеке будет жива потребность говорить вслух то, что он думает о мире, обществе, людях и самом себе. Независимые СМИ, то есть нас, корпоративные заменят ещё ой как нескоро. Ну и последнее: номер, который я редактировала, получился живым и красивым. Я довольна тем, что поучаствовала в этой истории и получила такой опыт.
Денис Клевитский, редактор в отставке
Когда-то я работал в журнале Yoga+Life. В команде не было просветленных и гуру. Мы просто исследовали все, что нас окружало: встречались с людьми, говорили с ними, узнавали их истории, иногда замечательные. Так вышло и с работой над номером про спорт и здоровый образ жизни для Itransition. Мне было интересно увидеть осознанность и спокойствие в словах и делах тех сотрудников компании, с кем мне довелось встретиться. Еще приятнее было заметить кое-что другое. Все с неподдельным энтузиазмом рассказывали о работе и своих увлечениях. Так и получился номер, в котором я узнал как разрабатываются спортивные приложения, можно ли заниматься сразу тремя видами спорта и не страшно ли быть бейсджампером.
Комментарий клиента
Елена Гаманько, заместитель генерального директора по коммуникации Itransition
Сотрудничество с приглашенными редакторами действительно изменило корпоративную газету: в ней появились новые рубрики, форматы. Вовлечение известных медиа-персон в подготовку газеты повысило интерес сотрудников к изданию. Всем было крайне любопытно как расскажет о компании каждый из редакторов, что он привнесет от издания, в котором работает. Этот проект вдохновил нас полностью изменить формат корпоративной газеты. Теперь мы выпускаем уже полноценный журнал, а для новостей и быстрых объявлений используем Workplace by Facebook.