Как шесть приглашенных редакторов перезапустили корпоративную газету Itransition

В 2015-2016 году сразу шесть журналистов и редакторов приняли участие в работе над корпоративной газетой IT-компании Itransition. Каждый редактор создавал собственный номер, в который привносил специфику своего издания.

Цель: Изменить формат корпоративного издания, увеличить его читаемость и вовлеченность сотрудников.

Задачи:

Предложить формат, который будет решать задачу трансформации журнала и в то же время поддерживать и увеличивать интерес сотрудников к его содержанию

Решение:

У каждого выпуска корпоративного издания iContent появится свой приглашенный редактор. В задачи приглашенного редактора входит определение общей концепции выпуска и подготовка ключевых публикаций для номера.

Приглашенные редакторы:

Денис Блищ (blisch.by)

Сергей Сахаров (citydog.by)

Денис Клевитский (“Таймер”, Yoga&Life)

Саша Романова (kyky.org)

Женя Сугак (The Village.me)

Павлюк Быковский (корреспондент Deutsche Welle в Беларуси)

Команда клиента:

Елена Гаманько, заместитель генерального директора по коммуникации Itransition

Наталья Каширина, PR-менеджер, Itransition

Комментарии редакторов:

Денис Блищ (blisch.by)

Команда агентства:Мария Гвардейцева (идея проекта)Анна Позняк (менеджер проекта)

“Передо мной стояла задача сделать корпоративную газету нескучной и в таком виде, чтобы ее было интересно читать. Перед началом работы над материалами я провел несколько дней в офисе компании, познакомился с ключевыми представителями отделов. Из встреч сложилась идея для номера: рассказать подробней о том, чем занимается каждый отдел Itransition. Я дежурил ночью вместе со специалистом из Customer Support, принял участие в корпоративных мероприятиях компании. Одним из главных материалов номера стало интервью с неназванным сотрудником компании. Получился довольно хлесткий и честный текст.





Евгения Сугак, главный редактор The Village-Минск

Опыт был отличный. Раньше я не занимался подготовкой корпоративных изданий, но вызов принял. Было очень приятно слышать хорошие отзывы от сотрудников. Оказалось, такой номер был нужен - все получили возможность погрузиться в повседневную жизнь разных отделов Itransition. Это особенно ценный опыт для компании, где работает около полутора тысяч человек”.

Я приняла предложение стать редактором на один номер с некоторой опаской - я никогда не писала на эту тему, не работала с ней, не погружалась. В итоге я даже не могу назвать то, что происходило последующие пару месяцев – работой.





Это было легко, непринужденно и любопытно. Герои моих интервью сначала смущались, но позже раскрывались, увлеченно рассказывали о себе и подробно объясняли мне нюансы IT.

Сергей Сахаров, главный редактор citydog.by

Мое сотрудничество с Itransition состоялось как раз перед новогодними праздниками и так совпало, что мне нужно было подготовить предпраздничный номер корпоративного издания. Было любопытно переносить форматы citydog.by на бумагу и адаптировать их к тематике газеты.

Номер получился ярким и интересным. Спасибо всем героям за их истории!

Павлюк Быковский, корреспондент Deutsche Welle в Беларуси

Некоторое время назад мне довелось поработать над подготовкой материалов для Itransition Content. Нет, конечно, друзья-приятели из IT-отрасли у меня всегда были, я довольно долго вел на радио Deutsche Welle рубрику, посвященную интернету в Беларуси, и порой брал у них комментарии. Однако до работы с этой корпоративной газетой я не имел такого тесного общения с «айтишниками» на темы их работы, а не на мои темы. Тут есть разница, как между ресторанной критикой и репортажем с кухни – автор обращает фокус на разное.

Что запомнилось. В одном из подразделений Itransition разработали для своих сотрудников неформальные заповеди («Убедись что понял задачу», «Только два состояния есть у задачи: готова на 100% или не сделана вообще», «Обращайся к священнику, если: Ты не пришел на работу, а задачи стали закрываться быстрее, или тебя спросили, чем занимаешься, а тебе нечего ответить» и т. д.). Самая главная заповедь идет под №0: «Адекватность – превыше всего».

Саша Романова, директор KYKY.org

Когда мне предложили сделать номер корпоративной газеты для Itransition, я подумала, что вот он, шанс попасть в святая святых - место, где обитают айтишники, раскрутить которых на интервью для лайфстайл издания не всегда просто. Я посмотрю, чем они живут и дышат и сделаю пару весёлых репортажей из офиса на Кульман. Все оказалось немного не так. Для того, чтобы номера выходили вовремя, постоянная команда газеты готовит их с большего самостоятельно, а приглашенному редактору достаётся самый твёрдый кусок пирога: например, интервью с топ-менеджерами компании. Что тоже интересно, хотя и гораздо более чинно и даже, не побоюсь этого слова, благородно.





Понятно, что если бы я пришла к руководству компании как главред kyky.org, мне было бы сложнее их разговорить, и возможно, никаких интервью не вышло бы. А здесь мы совместно оттачивали слог и формулировки, думали над тем, что и какими словами сказать сотрудникам о планах компании - я миксовала роль интервьюера с ролью спич-райтера, что было непривычно и довольно любопытно.



В книгах по журналистике одно время писали, что вся журналистика со временем уйдёт в крупные корпорации, потому что только им будет под силу содержать штат профессиональных писателей. Попробовав работу в корпоративном издании, спешу заверить - это не так. Журналистика будет жить, пока в человеке будет жива потребность говорить вслух то, что он думает о мире, обществе, людях и самом себе. Независимые СМИ, то есть нас, корпоративные заменят ещё ой как нескоро. Ну и последнее: номер, который я редактировала, получился живым и красивым. Я довольна тем, что поучаствовала в этой истории и получила такой опыт.

Денис Клевитский, редактор в отставке



Когда-то я работал в журнале Yoga+Life. В команде не было просветленных и гуру. Мы просто исследовали все, что нас окружало: встречались с людьми, говорили с ними, узнавали их истории, иногда замечательные. Так вышло и с работой над номером про спорт и здоровый образ жизни для Itransition. Мне было интересно увидеть осознанность и спокойствие в словах и делах тех сотрудников компании, с кем мне довелось встретиться. Еще приятнее было заметить кое-что другое. Все с неподдельным энтузиазмом рассказывали о работе и своих увлечениях. Так и получился номер, в котором я узнал как разрабатываются спортивные приложения, можно ли заниматься сразу тремя видами спорта и не страшно ли быть бейсджампером.

Комментарий клиента

Елена Гаманько, заместитель генерального директора по коммуникации Itransition

Сотрудничество с приглашенными редакторами действительно изменило корпоративную газету: в ней появились новые рубрики, форматы. Вовлечение известных медиа-персон в подготовку газеты повысило интерес сотрудников к изданию. Всем было крайне любопытно как расскажет о компании каждый из редакторов, что он привнесет от издания, в котором работает. Этот проект вдохновил нас полностью изменить формат корпоративной газеты. Теперь мы выпускаем уже полноценный журнал, а для новостей и быстрых объявлений используем Workplace by Facebook.