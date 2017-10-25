Как Salmon Graphics и Chitorio перевернули взгляд на привычное лакомство

Недавно ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» представила новое печенье, упаковку для которого разработало брендинговое агентство AVC. Концепция новой торговой марки - «мировой фьюжн».

Chitorio — это новая коллекция печенья, где соединяются кондитерские традиции разных стран и регионов мира.

Агентству Salmon Graphics оставалось подхватить и развить идею.

Печенье Chitorio переворачивает твой взгляд на привычное лакомство.

Мы в буквальном смысле перевернули скучное чаепитие и показали объединение нескольких культур и традиций. А сам процесс смешивания ингредиентов из разных стран выразился в танце. Почему? Да потому что в музыке и танцах максимально насыщенно и ёмко выражаются отличия разных культур.

Тизер (ООН и ТВ)

Сколько всего мы услышали о себе и всей белорусской рекламе после выхода тизера! Народ фотожабил, додумывал и переиначивал. Приятнее всего, что люди фотографировали наш тизер на смартфоны и переворачивали картинку, чтобы прочитать.

Плизер

Короче, если помните, то тизер – от слова дразнить J Так что всё сработало как надо.









А потом мы погрузились в долгий, но плодотворный процесс съёмок. Поиск локаций, создание образов и пошив костюмов, написание уникальных музыкальных композиций, кропотливый постпродакшн. 1 смена для съемок вкусного фудстайла + 1 смена для путешествий по миру и натурных съемок. Смотрим!

Малина + чай

Кредитсы:

Параллельно велась работа над созданием сайта новой торговой марки. Получилось ярко и безумно, как сама идея объединить два мира с разными традициями.

Рекламодатель: ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»

Начальник отдела маркетинга и рекламы: Дмитрий Соловых

Менеджер по маркетингу: Анна Кушнир



Рекламное агентство: Salmon Graphics

Creative Director: Влад Савельев

Copywriter: Анастасия Никонович

Art Director: Ирина Зеленко

Account Manager: Екатерина Пруткова



Студия PLAY(ТВ-ролик):

Director: Papa Chi

DOP: Вадим Потеев

Producer: Мария Асецкая



Разработка сайта: Компания RichBrains

Creative Director: Максим Динман

Art director: Александр Еронин

Art director: Кирилл Сытько

Designer: Дарья Иванейчик

Front-end developer: Александр Талюк

Project coordinator: Дарья Ботяновская