Как Salmon Graphics и Chitorio перевернули взгляд на привычное лакомство

Недавно ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» представила новое печенье, упаковку для которого разработало брендинговое агентство AVC. Концепция новой торговой марки - «мировой фьюжн».
Chitorio — это новая коллекция печенья, где соединяются кондитерские традиции разных стран и регионов мира.
Агентству Salmon Graphics оставалось подхватить и развить идею.
Идея
Печенье Chitorio переворачивает твой взгляд на привычное лакомство.
Реализация
Мы в буквальном смысле перевернули скучное чаепитие и показали объединение нескольких культур и традиций. А сам процесс смешивания ингредиентов из разных стран выразился в танце. Почему? Да потому что в музыке и танцах максимально насыщенно и ёмко выражаются отличия разных культур.
Тизер (ООН и ТВ)
Сколько всего мы услышали о себе и всей белорусской рекламе после выхода тизера! Народ фотожабил, додумывал и переиначивал. Приятнее всего, что люди фотографировали наш тизер на смартфоны и переворачивали картинку, чтобы прочитать.
Короче, если помните, то тизер – от слова дразнить J Так что всё сработало как надо.
Плизер
А потом мы погрузились в долгий, но плодотворный процесс съёмок. Поиск локаций, создание образов и пошив костюмов, написание уникальных музыкальных композиций, кропотливый постпродакшн. 1 смена для съемок вкусного фудстайла + 1 смена для путешествий по миру и натурных съемок. Смотрим!
Малина + чай
Какао + Молоко
Параллельно велась работа над созданием сайта новой торговой марки. Получилось ярко и безумно, как сама идея объединить два мира с разными традициями.
Кредитсы:
Начальник отдела маркетинга и рекламы: Дмитрий Соловых
Менеджер по маркетингу: Анна Кушнир
Рекламное агентство: Salmon Graphics
Creative Director: Влад Савельев
Copywriter: Анастасия Никонович
Art Director: Ирина Зеленко
Account Manager: Екатерина Пруткова
Студия PLAY(ТВ-ролик):
Director: Papa Chi
DOP: Вадим Потеев
Producer: Мария Асецкая
Разработка сайта: Компания RichBrains
Creative Director: Максим Динман
Art director: Александр Еронин
Art director: Кирилл Сытько
Designer: Дарья Иванейчик
Front-end developer: Александр Талюк
Project coordinator: Дарья Ботяновская