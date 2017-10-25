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Как Salmon Graphics и Chitorio перевернули взгляд на привычное лакомство

25 Октября 2017 18 0 Production Наружная реклама Нестандарт
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Недавно ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» представила новое печенье, упаковку для которого разработало брендинговое агентство AVC. Концепция новой торговой марки  - «мировой фьюжн».

Chitorio — это новая коллекция печенья, где соединяются кондитерские традиции разных стран и регионов мира. 

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Агентству Salmon Graphics оставалось подхватить и развить идею.

Идея

Печенье Chitorio переворачивает твой взгляд на привычное лакомство.

Реализация 

Мы в буквальном смысле перевернули скучное чаепитие и показали объединение нескольких культур и традиций.  А сам процесс смешивания ингредиентов из разных стран выразился в танце.  Почему? Да потому что в музыке и танцах максимально насыщенно и ёмко выражаются отличия разных культур.

Тизер (ООН и ТВ)

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Сколько всего мы услышали о себе и всей белорусской рекламе после выхода тизера! Народ фотожабил, додумывал и переиначивал. Приятнее всего, что люди фотографировали наш тизер на смартфоны и переворачивали картинку, чтобы прочитать. 

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Короче, если помните, то тизер – от слова дразнить J Так что всё сработало как надо. 

Плизер 

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А потом мы погрузились в долгий, но плодотворный процесс съёмок. Поиск локаций, создание образов и пошив костюмов, написание уникальных музыкальных композиций, кропотливый постпродакшн. 1 смена для съемок вкусного фудстайла + 1 смена для путешествий по миру и натурных съемок. Смотрим! 

Малина + чай

Какао + Молоко


Параллельно велась работа над созданием сайта новой торговой марки. Получилось ярко и безумно, как сама идея объединить два мира с разными традициями.

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Кредитсы: 

Рекламодатель: ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
Начальник отдела маркетинга и рекламы: Дмитрий Соловых
Менеджер по маркетингу: Анна Кушнир  

Рекламное агентство: Salmon Graphics 
Creative Director: Влад Савельев
Copywriter: Анастасия Никонович
Art Director: Ирина Зеленко 
Account Manager: Екатерина Пруткова   

Студия PLAY(ТВ-ролик): 
Director: Papa Chi
DOP: Вадим Потеев 
Producer: Мария Асецкая

Разработка сайта: Компания RichBrains
Creative Director: Максим Динман
Art director:  Александр Еронин
Art director: Кирилл Сытько
Designer: Дарья Иванейчик
Front-end developer: Александр Талюк
Project coordinator: Дарья Ботяновская


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