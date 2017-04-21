Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Как родился бренд мясных снеков «23 бойких колбаски» для молодежной аудитории

21 Апреля 2017 66 0 Бизнес Дизайн Нестандарт
Поделиться

«23 бойких колбаски»  – это лимитированная серия мясных снеков, созданная Public Group и компанией Uniflex в рамках форума “Беларусь мясная 2016”. На форуме руководители, маркетологи и специалисты мясоперерабатывающих предприятий и птицефабрик Беларуси и зарубежных компаний искали новые пути развития белорусской мясной промышленности. 

Public Group был разработан бренд для новой категории мясных снеков, чтобы показать представителям мясного сообщества возможности для привлечения современной аудитории.

Целевая аудитория проекта – молодые люди. Было решено отразить в дизайне их желание юношеского протеста, но в то же время не делать проект слишком агрессивным.

Идея: Создать успешный бренд, единый по духу со своей аудиторией.

1.jpg

Решение: Вербальная конструкция “MEATing”  отражает концепцию, объединяя в себе два смысла (англ. meat – мясо, Meeting – встреча), а дизайн упаковки поддерживает выбранную тематику.

2.jpg

Результат: Благодаря такому решению каждый из молодых людей в компании ощущает себя ближе к продукту, ведь они едины в своем настроении. Проект был тепло принят и высоко оценен в профессиональных кругах.

3.jpg

Также эти идеи отражены в промо-ролике:

Разработка: PG Branding

Клиент: Экспортный форум “Беларусь мясная”

Поделиться

Вакансии

Маркетолог, продавец и PR-умелец - команда Talaka ждёт вас AIDA Pioneer: ищем лучших в команду к лучшим Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога «БелРосБизнесМедиаКонсалт» ищет менеджера по продажам Рекламное агентство Leo Burnett Kryn объявляет конкурс на вакансию старшего копирайтера KYKY.org и минский the Village ищут менеджера по продажам и ведению рекламных проектов Студия Sette срочно ищет менеджера PR-проектов Горячие вакансии: Требуются ТВ и Digital планеры в команду аффилированного партнера международной сети Mindshare
Материалы по теме:
Поющие груди появились в социальной рекламе движения против рака
Биг-Мак стал Грандом: Впервые за 50 лет МакДональдс изменил свое классическое блюдо
Морские деликатесы и ресторан дома. Как «Джон Дори» использовал нативную рекламу для привлечения новых клиентов
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Цифровая вселенная в промо ролике «Лаборатории Касперского» от студии Resight
Много часов работы и толика души: 10 заметных белорусских проектов, которые объединили технологии и культуру
«Незаметный» рестайлинг: как агентство AVC сбалансировало внешний вид пива «Бобров»