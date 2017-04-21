Как родился бренд мясных снеков «23 бойких колбаски» для молодежной аудитории

«23 бойких колбаски» – это лимитированная серия мясных снеков, созданная Public Group и компанией Uniflex в рамках форума “Беларусь мясная 2016”. На форуме руководители, маркетологи и специалисты мясоперерабатывающих предприятий и птицефабрик Беларуси и зарубежных компаний искали новые пути развития белорусской мясной промышленности.

Public Group был разработан бренд для новой категории мясных снеков, чтобы показать представителям мясного сообщества возможности для привлечения современной аудитории.

Целевая аудитория проекта – молодые люди. Было решено отразить в дизайне их желание юношеского протеста, но в то же время не делать проект слишком агрессивным.

Идея: Создать успешный бренд, единый по духу со своей аудиторией.





Решение: Вербальная конструкция “MEATing” отражает концепцию, объединяя в себе два смысла (англ. meat – мясо, Meeting – встреча), а дизайн упаковки поддерживает выбранную тематику.





Результат: Благодаря такому решению каждый из молодых людей в компании ощущает себя ближе к продукту, ведь они едины в своем настроении. Проект был тепло принят и высоко оценен в профессиональных кругах.





Также эти идеи отражены в промо-ролике:

Разработка: PG Branding

Клиент: Экспортный форум “Беларусь мясная”