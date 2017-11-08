Как рассказать #ПРОНЕБО: 7 шагов, чтобы продвинуть авиационный фестиваль

Этим летом на Боровой состоялся фестиваль #ПРОНЕБО — главное авиационное событие года. Фест, который проходит в Беларуси уже в третий раз, собрал на аэродроме под Минском более 20 000 зрителей, и это несмотря на “нелетную” погоду в один из двух дней.



Как рассказать по-новому о хорошо известном фестивале и донести все ключевые месседжи за короткие 1,5 месяца — в кейсе от PR-студии Sette.





Выступление участников открытого чемпионата Беларуси по вертолетному спорту на фестивале #ПРОНЕБО в 2017 году

Заказчик:

Общественное объединение “Белорусская федерация авиационного спорта”.

Исполнитель:

Sette Studio

Бэкграунд:

Три года назад энтузиасты БФАС решили проводить в Минске мультиспортивный проект - фестиваль авиационного спорта, который начинался как соревнования по вертолетному спорту и кубок по воздухоплаванию, куда просто приглашали зрителей. В 2016 году у фестиваля появился свой бренд - #ПРОНЕБО и фирменный стиль.

К третьему #ПРОНЕБО, заручившись поддержкой ГК “А-100” и БПС-Сбербанка, БФАС решила придать фестивалю формат летнего open-air: международные соревнования дополнили музыкальной программой, фудкортом, детскими и спортивными аттракционами.

Перед Sette Studio стала задача рассказать по-новому о мероприятии, которое проходит в Беларуси уже в третий раз. PR-кампания проходила в несколько этапов, и каждый шаг — это движение еще и к глобальной идее проекта: развивать авиационный спорт и открыть белорусское небо для малой авиации.

7 шагов к открытому небу над Беларусью

Ключевые задачи PR-кампании:

продвижение фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО;

донесение посыла о необходимости открыть небо над Беларусью для малой авиации;

анонс чемпионата мира по вертолетному спорту, который пройдет в Беларуси впервые в 2018 году;

Кроме этого, локальные задачи:

организация работы пресс-центра на фестивале #ПРОНЕБО;

увеличить число публикаций (более 155);

увеличить количество гостей фестиваля по сравнению с прошлым годом (более 15 000).

Зрители на Боровой во второй день фестиваля #ПРОНЕБО

Шаг 1. Распространение анонсов и афиш

Анонсирование фестиваля #ПРОНЕБО началось за 1,5 месяца до мероприятия. Онлайн-афиши появились на ведущих интернет-площадках и в социальных сетях, о фестивали заговорили на телевидении, по радио, в газетах.

Информационными партнерами стали 7 СМИ, среди которых TUT.BY, Комсомольская правда, Новое Радио и Беларусь-1. это сотрудничество позволило решить ключевые задача еще на этапе анонсирования.

Итог: 50 анонсирующих публикаций, в том числе на TUT.by, Onliner.by, Беларусь-1, СТВ.

Один из вариантов анонсирующей афиши фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО

Шаг 2. Гонка дронов — первые официальные соревнования по дрон-рейсингу в Беларуси и дополнительный инфоповод на 28 публикаций

Одной из активностей третьего #ПРОНЕБО стали первые официальные соревнования по дрон-рейсингу. Для дополнительного анонсирования было принято решение провести открытую тренировку для СМИ с участниками соревнований. С ее помощью удалось показать одну из “фишек” фестиваля и представить #ПРОНЕБО как продвинутую платформу для популяризации новых видов авиационного спорта.

Итог открытой тренировки: 28 публикаций, в том числе и на самых охватных сайтах страны — Onliner.by и TUT.By

Статья на lady.tut.by, анонсирующая гонку дронов на #ПРОНЕБО

Шаг 3. Пресс-конференция в Липках — новый аэродром как площадка для презентации чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года и программы #ПРОНЕБО

Для привлечения внимания СМИ к программе фестиваля #ПРОНЕБО и проблемам “закрытого” неба было принято решение организовать пресс-конференцию в Липках — на новом аэродроме, который в будущем заменит морально устаревшую Боровую. На пресс-конференцию пригласили 40 журналистов, которыми были отработаны четыре темы:

ключевой месседж пиар-кампании: в Беларуси назрела необходимость менять правила полетов и развивать любительскую авиацию

положительный образ генерального партнера ГК “А-100”

анонс чемпионат мира по вертолетному спорту, который пройдет в Беларуси впервые в 2018 году

финальная программа третьего фестиваля #ПРОНЕБО

По итогам пресс-конференции было сделано 45 публикаций, в том числе ключевые (TUT.by, onliner, ОНТ, Беларусь 1 и другие).





Статья на Naviny.by по результатам пресс-конференции в Липках

Шаг 4. Каждая задача — отдельный инфоповод

В рамках анонсирования были подготовлены пресс-релизы, анонсы и афиши не только фестиваля #ПРОНЕБО, но каждой задачи PR-кампании в отдельности. Одним из знаковых моментов стало интервью с Александром Центером, Председателем БФАС, для портала Onliner.by

Кроме этого, БФАС удалось пригласить на фестиваль #ПРОНЕБО представителей Министерства спорта и правительства: Александра Шамко, министра спорта и туризма Республики Беларусь, и Анатолия Калинина, заместителя премьер-министра Республики Беларусь. Их выступление также стало дополнительным инфоповодом и было освещено в СМИ

В результате проделанной работы на фестиваль #ПРОНЕБО пригласили и зарегистрировали не менее 40 СМИ.





Интервью на onliner.by с Александром Центером, главой Белорусской федерации авиационного спорта и председателем правления Группы компаний “А-100”.

Шаг 5. Работа с блогерами и поиск новых каналов продвижения

В связи с желанием привлечь к фестивалю как можно более широкую аудиторию, было принято решение провести на Боровой встречи с популярными блогерами, в рамках которых анонсировали предстоящий фестиваль в социальных сетях — инстаграме, вконтакте, фейсбуке, на ютьюбе. Встреча с блогерами собрала более 200 участников.

Итог: 6 анонсирующих постов и 11 публикаций про фестиваль #ПРОНЕБО от ведущих блогеров СНГ

Пост одной из участниц фестиваля, видеоблогера Даши Центер, о предстоящем мероприятии в социальной сети Instagram. В подписчиках у девушки 103 тыс. пользователей.

Шаг 6. Пресс-центр, который готов работать в экстремальных условиях

Организовали работу пресс-центра на фестивале (6 брифингов и постоянная работа в “поле с журналистами”).

В связи с погодными условиями изменилась программа проведения фестиваля на 29 июля, что не помешало журналистам отснять материалы, а гостям получить своевременное информирование о сдвигах по времени. Это удалось благодаря заранее прописанным “альтернативным” инфоповодам: если гонка дронов переносится, ведем СМИ смотреть соревнование Volkswagen Tiguan и вертолета и т.д.

Организовали работу по освещению фестиваля после его завершения (фото, релизы, рассылки, корректировка). Подготовлены пост-релизы по каждому дню, сотни фотографий, а также переработанные материалы под формат конкретных СМИ.





Итог: 58 пост-публикаций, в том числе в ключевых СМИ (TUT.By, Onliner.BY, ОНТ, СТВ и т.д.)

Шаг 7. Партнеры — наше все!

Организовали работу по упоминанию партнеров фестиваля (генеральный партнер ГК “А-100”, официальный партнер БПС-Сбербанк). Названия фигурировали во всех пресс-релизах, а материалы для СМИ были забрендированы логотипами.

Отдельным инфоповодом стала гонка Volkswagen Tiguan и вертолета Robinson R44, фотографии с которой и результаты были включены во все пост-релизы.





Дмитрий Новицкий после гонки Volkswagen Tiguan и вертолета Robinson R44

Некоторые результаты:

более 20 тысяч посетителей за два дня (x1,5 по сравнению с прошлым годом) более 40 представителей СМИ и блогеров зарегистрировались на мероприятие более 220 материалов в СМИ (для сравнения, в прошлом году было 155 публикаций). Репортаж о фестивале #ПРОНЕБО на самом посещаемом портале TUT.BY, попадание в рубрику No Comments на Euronews, почти 2 000 публикаций в социальных сетях по хэштегу #пронебо2017



