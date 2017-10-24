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Как продвигался с помощью разных форматов событий Falcon Club Бутик Кино

24 Октября 2017 73 0 Event PR Promo
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Около года назад, 13 октября в Минске открылся кинокомплекс нового формата - Falcon Club Бутик Кино. Это 8 залов с вместимостью от 15 до 109 мест, где использованы последние технологические новинки прокатного рынка. В киноменю преобладают фестивальные ленты со всего мира, театральные постановки в HD, трансляциии, своя доля есть и у привычных премьер Голливуда.  

Перед собственниками стояла задача предложить концепцию коммуникации с аудиторией через события, где учитывается фильм, место, качество обслуживания, дополнительная атрибуция. 

Целевая аудитория, как и у всего комплекса Falcon Club, очень избирательна и требовательна. От её потребностей отталкивались даже при разработке архитектурного проекта, стараясь соблюсти принцип бутика, где ощущалось бы уединение и привилегированность. 

Реализация

За прошедший год Бутик Кино выработал серию форматов мероприятий и спецпродуктов, которые направлены на продвижение и репертуара, и самой площадки, как места для ярких событий.

1.      Светские мероприятия в стиле с «Тайные встречи». В таком же формате отпраздновали  День Рождения. Это приглашение гостей на премьерный показ без разглашения названия фильма с фуршетом и тематической атрибутикой. 12 октября гости смогли посмотреть новый экшен с Томом Крузом «Сделано в Америке».

День рождения.jpg

2.       Проект «Зал №4», посвященный независимому кинематографу. Проект не просто даёт возможность посмотреть отборные фестивальные ленты, но и помогает разобрать и понять их детальнее. Для этого привлекаются эксперты кино. Основным кинокритиком «Зала 4» является Игорь Сукманов, программный директор кинофестиваля «Лістапад». Погрузиться в атмосферу кинолент позволяет вкусовое сопровождение, которое к каждому фильму подбирает сомелье Артём Хамицевич.

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3.       Дополнительную отстройку от конкурентов обеспечивают посещения Бутик Кино знаковыми персонами – режиссёрами, актёрами и продюссерами: Владимир Бортко, Леонид Парфёнов, Александр Ревва, Марюс Вайсберг, актёрская группа русского блокбастера «Защитники».

4.       В сентябре, чтобы усилить свои позиции в коммуникационном пространстве, Бутик Кино заключил партнёрство с AFISHA.TUT.BY. Теперь один из залов носит название портала и специализируется на артхаусе. Опять же продвигая свой основной репертуар.

Зал№4.JPG

5. В компании разработали спецпредложения: фильмы на английском для студентов и школьников за 5 BYN, детский билет за 9 BYN, проводятся ценопады в честь праздников и совместных акций с партнёрами.

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