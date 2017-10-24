Как продвигался с помощью разных форматов событий Falcon Club Бутик Кино

Около года назад, 13 октября в Минске открылся кинокомплекс нового формата - Falcon Club Бутик Кино. Это 8 залов с вместимостью от 15 до 109 мест, где использованы последние технологические новинки прокатного рынка. В киноменю преобладают фестивальные ленты со всего мира, театральные постановки в HD, трансляциии, своя доля есть и у привычных премьер Голливуда.

Перед собственниками стояла задача предложить концепцию коммуникации с аудиторией через события, где учитывается фильм, место, качество обслуживания, дополнительная атрибуция.