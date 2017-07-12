Как получать 400 лидов в месяц из Instagram при минимальных вложениях: кейс продвижения студии женской одежды Twiggy

Компания 5media рассказывает marketing.by о привлечении лидов для студии женской одежды Twiggy через Instagram: как получилось продавать через социальную сеть с наименьшими затратами.
Клиент
Twiggy продает одеждуа от французских, итальянских и топ-брендовых турецких производителей. Официальный представитель украинского бренда "Be trendy".
Целевая аудитория
Такую одежду, как в Twiggy, не встретишь в обычных магазинах. Поэтому целевая аудитории – молодые стильные девушки, которые могут себе позволить довольно дорогую одежду.
Задача
Сделать Instagram основным каналом привлечения клиентов с минимальным бюджетом. До начала работы у клиента не было аккаунта.
Решение
Для начала следовало выбрать методы продвижения. А их в Instagram оказывается не так и мало:
1. Таргетированная реклама. Отображается в ленте пользователя также, как и обычный пост с пометкой sponsored.
2. Размещение рекламных постов или «посев». Заключается размещении рекламных постов у популярных блогеров и лидеров мнений. Такой метод обойдётся значительно дороже обычной рекламы в Instagram, хотя может оказаться эффективнее при грамотном выборе мета размещения.
3. Массфоловинг и масслайкинг. Принцип действия: вы подписываетесь на аккаунт потенциального клиента и лайкайте его фотографию, если ему нравится ваш аккаунт, он подписывается на него взаимно.
Учитывая ограниченность бюджета, для продвижения мы выбрали массфоловинг и таргетированную рекламу (минимально).
Раскрутка аккаунта
Для эффективного продвижения мало просто постить красивые картинки. Чтобы тратить меньше сил и времени на ведение аккаунта выбрали специальный сервис - Instaplus. В нем можно запустить автопостинг на месяц вперед и задать правила для подписки на аккаунты целевой аудитории.
Почему именно этот сервис?
- Облачное решение. Не требует установки, что значительно упрощает работу
- Самый дешевый из систем с аналогичным функционалом.
- Отличная техподдержка. Скорость ответа в течение минуты
Не менее важный этап в продвижении – целевая аудитория. Причем мало знать только основные характеристики потенциальных клиентов, нужно их ещё найти в Instagram.
В нашем случае отлично сработало взаимодействие с подписчиками аккаунтов конкурентов. В итоге за год работы прирост подписчиков — 14 300 человек.
Оформление аккаунта
Пользователи Instagram часто избирательны и не станут подписываться на аккаунт, который им не нравится. Качество визуального контента – один из основных факторов принятия решения о подписке. С этим у Twiiggy всё в порядке.
В постах тоже придерживаемся особых правил:
- Не оставляем строку описания пустой
- Не перегружаем пост текстом (всё-таки в Instagram основную роль играет визуальная составляющая)
- Добавляем важную информацию про размеры и цену
Итоги
- За год работы мы привлекли 14 300 подписчиков.
- Из этого количества в среднем – 400 лидов в месяц.
- Бюджет на продвижение в месяц – 100$