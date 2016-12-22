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Как JYSK в рекламной кампании погрузил белорусов в «сон и жизнь по-скандинавски»

22 Декабря 2016 marketing.by 538 0 Бизнес Компании Креатив
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Беларусь стала 45-й страной, где открылась скандинавская сеть розничной торговли JYSK. До последнего времени магазинов такого формата в Беларуси не было. Для выхода на рынок нового игрока в категории товаров “всё для дома”, креативным рекламным агентством Primary J. Walter Thompson была разработана рекламная кампания “Сон и жизнь по-скандинавски”. А рекламным агентством Mindshare предложен  медиаплан с использованием полного спектра каналов коммуникации: телевидение, наружная реклама, интернет, радио. 

Кейс о кампании представлен в виде инфографики. 

Креатив:

креатив.png

Имиджевый ролик:  

Борд:

jysk_board.png

Медиа:

медиа.png

PR и SMM:

PR.png

Результаты:

результаты.png

Кредитсы:

Заказчик: OOO “Йуск”

Исполнитель: креативное рекламное агентство Primary J. Walter Thompson и медийное агентство Mindshare

Продакшн-студия: FRESH PRODUCTION HOUSE

Режиссер: Gintas Smilga

Фотограф: Сергей Пилипович

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