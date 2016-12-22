Как JYSK в рекламной кампании погрузил белорусов в «сон и жизнь по-скандинавски»

Беларусь стала 45-й страной, где открылась скандинавская сеть розничной торговли JYSK. До последнего времени магазинов такого формата в Беларуси не было. Для выхода на рынок нового игрока в категории товаров “всё для дома”, креативным рекламным агентством Primary J. Walter Thompson была разработана рекламная кампания “Сон и жизнь по-скандинавски”. А рекламным агентством Mindshare предложен медиаплан с использованием полного спектра каналов коммуникации: телевидение, наружная реклама, интернет, радио.
Кейс о кампании представлен в виде инфографики.
Креатив:
Имиджевый ролик:
Борд:
Медиа:
PR и SMM:
Результаты:
Кредитсы:
Заказчик: OOO “Йуск”
Исполнитель: креативное рекламное агентство Primary J. Walter Thompson и медийное агентство Mindshare
Продакшн-студия: FRESH PRODUCTION HOUSE
Режиссер: Gintas Smilga
Фотограф: Сергей Пилипович
Фотограф: Сергей Пилипович