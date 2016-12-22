Как JYSK в рекламной кампании погрузил белорусов в «сон и жизнь по-скандинавски»

Беларусь стала 45-й страной, где открылась скандинавская сеть розничной торговли JYSK. До последнего времени магазинов такого формата в Беларуси не было. Для выхода на рынок нового игрока в категории товаров “всё для дома”, креативным рекламным агентством Primary J. Walter Thompson была разработана рекламная кампания “Сон и жизнь по-скандинавски”. А рекламным агентством Mindshare предложен медиаплан с использованием полного спектра каналов коммуникации: телевидение, наружная реклама, интернет, радио.



Кейс о кампании представлен в виде инфографики.



Креатив:

Имиджевый ролик: Борд:



Медиа:



PR и SMM:



Результаты:



Кредитсы:

Заказчик: OOO “Йуск”

Исполнитель: креативное рекламное агентство Primary J. Walter Thompson и медийное агентство Mindshare

Продакшн-студия: FRESH PRODUCTION HOUSE

Режиссер: Gintas Smilga



Фотограф: Сергей Пилипович

