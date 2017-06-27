Как Jameson и TDI Group превратили Минск в уголок Ирландии на День святого Патрика

Бренд ирландского виски Jameson считает День святого Патрика главным праздником в году. Чтобы отметить это событие, TDI Group организовало серию ирландских вечеринок.

Слоган: В День святого Патрика весь мир – Ирландия!

Продвижение

Чтобы анонсировать центральную активность – вечеринки Jameson, лидерам мнений были доставлены подарки для домашней ирландской вечеринки и приглашения на Jameson-parties.





Анонс Jameson-parties и брендированные статьи про Ирландию размещались на популярных ресурсах: Relax.by и сitydog.by.

Дегустации

Перед вечеринками в крупных торговых центрах прошли дегустации: бармены делали коктейли с Jameson, популярные в разных странах. Потребители получали на память стикеры, рецепты коктейлей с Jameson и приглашались на вечеринки.













Вечеринки

Вечеринки проходили одновременно в нескольких заведениях, стилизованных под разные города Ирландии. В День святого Патрика весь мир – Ирландия, и поэтому каждый гость на входе получал паспорт ирландца. Участвуя в активациях в баре, люди получали отметки в паспорт, который потом обменивали на сувениры Jameson.

Для переезда между ирландскими городами-барами гости могли выиграть промокод на такси, разместив фото с хештегом #jameson_by.

















Клиент: Pernod Ricard

Агентство: TDI Group