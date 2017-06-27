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Как Jameson и TDI Group превратили Минск в уголок Ирландии на День святого Патрика

27 Июня 2017 110 0 Event
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Бренд ирландского виски Jameson считает День святого Патрика главным праздником в году. Чтобы отметить это событие, TDI Group организовало серию ирландских вечеринок. 

Слоган: В День святого Патрика весь мир – Ирландия!

Продвижение

Чтобы анонсировать центральную активность – вечеринки Jameson, лидерам мнений были доставлены подарки для домашней ирландской вечеринки и приглашения на Jameson-parties.

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Анонс Jameson-parties и брендированные статьи про Ирландию размещались на популярных ресурсах: Relax.by и сitydog.by. 

Дегустации

Перед вечеринками в крупных торговых центрах прошли дегустации: бармены делали коктейли с Jameson, популярные в разных странах. Потребители получали на память стикеры, рецепты коктейлей с Jameson и приглашались на вечеринки. 

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Вечеринки

Вечеринки проходили одновременно в нескольких заведениях, стилизованных под разные города Ирландии. В День святого Патрика весь мир – Ирландия, и поэтому каждый гость на входе получал паспорт ирландца. Участвуя в активациях в баре, люди получали отметки в паспорт, который потом обменивали на сувениры Jameson.

Для переезда между ирландскими городами-барами гости могли выиграть промокод на такси, разместив фото с хештегом #jameson_by.

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Клиент: Pernod Ricard 

Агентство: TDI Group

  • Креативный директор: Артем Челей
  • Старший копирайтер: Вовка Миранович
  • Дизайнеры: Эллия Товстенко, Владимир Лапидус, Александра Малышкина
  • Event-менеджер: Алексей Веснечёк
  • Старший аккаунт-менеджер: Екатерина Подгайская  

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