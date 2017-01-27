Как бренд «Боржоми» напомнил гостям Зыбицкой, кто является спонсором 1 января

Новый год — это праздник-эпицентр, вокруг которого густо разбросаны спонтанные свидания, корпоративы, семейные застолья. И все это залито декалитрами алкоголя. Это непростые времена, которые ждешь с нетерпением, переживаешь с трудом и провожаешь с облегчением. Чтобы воспоминания оставались максимально приятными, генеральный спонсор 1 января — минеральная вода “Боржоми” — решила помочь белорусам полноценно наслаждаться праздником даже на следующий день.



Цель

Задачи

Решения

Бэкграунд

Этап 1. Операция ЗЫ

Этап 2: Коктейльная карта



Этап 3: представитель ГАИ в “Курилке” Официальный старт операции был дан 13 декабря в баре “Курилка”. На закрытом мероприятии и карту, и мобильное приложение представили журналистам и блогерам. Кроме них на собрание пришли владельцы баров, бармены, а также представитель столичного ГАИ.







Участникам был предложен вэлком-дринк, последствия которого можно было измерить сразу двумя способами: с помощью приложения-алкометра и сравнить с показателями сертифицированного алкотестера ГАИ, который используется сотрудниками правоохранительных органов в работе. Показания обоих приспособлений практически не расходились.





Этап 4: “Профсоюз ответственных барменов” и “Утренник на Зыбицкой” В продолжение идеи ответственного употребления бармены и участники минской школы бартендинга Splash and Dash объединились в первый “ответственный профсоюз”. Первым мероприятием организации стал “Утренник на Зыбицкой”.



Воскресным вечером в новом баре Martlet “ответственные” бармены устроили мастер-класс по приготовлению антипохмельных и безалкогольных коктейлей на основе минеральной воды “Боржоми”.







Гости приходили оправится от субботы, следили за мастерским приготовлением авторских коктейлей, пробовали и выбирали лучший. А в конце смогли создать свой собственный рецепт на основе “Боржоми”.







Для всех, кто зашел в этот вечер на Зыбицкую, была еще одна приятная новость: покажи приложение “Алкометр” на своем смартфоне и получи бутылку минеральной воды “Боржоми” в качестве комплимента. Этап 5: Средство от похмелья Антипохмельная подготовка к 1 января продолжилась в онлайне. Для этого на портале Kyky.org было запущено голосование за бармена Зыбицкой и его рецепт антипохмельного коктейля. Большинство коктейлей придумывались специально к 1 января 2017 года и в основном меню заведений отсутствовали. Тем не менее, заказывать их у “барменов ЗЫ” можно было в течение всего месяца проведения акции.



В результате недельного голосования, в котором приняло участие около 3 тысяч читателей и почитателей таланта барменов, и жесткой борьбы за возможность “отмокнуть” 1 января в аквапарке победил Роман Сиверцев из бара “Хороший год” и его коктейль “Соленый комиссар”. Этап 6: бонус В качестве новогоднего комплимента бренд “Боржоми” поблагодарил СМИ, с которыми сотрудничал в течение 2016 года тем, что обеспечил доставку минеральной воды на следующий день после корпоративов. А блогерам — непосредственно утром 1 января.







А блогер Антон Мотолько в новогоднюю ночь сам отказался отдыхать и

“Операция ЗЫ” длилась ровно месяц, с 13 декабря до старого Нового года, за это время: 11 новых антипохмельных коктейлей на основе “Боржоми” родились на свет - и это не считая любительских вариаций;

28 коктейльных карт безвозвратно унесли гости баров, видимо, потому что у них нет мобильных телефонов и возможности скачивать приложения;

360 бутылок “Боржоми” было выпито в ходе “Утренника на Зыбицкой” и других мероприятий кампании;

белорусы 1000 раз скачали приложение-алкометр “Боржоми” без прямой рекламы;

по самым приблизительным подсчетам за этот безумный месяц 12 -15 тысяч человек ответственно отдохнули в 10 лучших барах Минска на Зыбицкой.

более 2 000 000 человек из целевой аудитории бренда узнали в барах Зыбицкой, от лидеров мнений в соцсетях, из СМИ в т.ч. Onliner, Беларусь-1, “Комсомолка”, о том, что “Боржоми” помогает белорусам отдыхать в новогодние праздники легко и без последствий. Над проектом работали: ИООО “Аидиес Боржоми Бел” Екатерина Килбас, директор по маркетингу;

Арсений Кугейко, маркетинг-менеджер;

Sette Studio Алиса Акифьева, руководитель проекта;

Дарья Жолобова, 2-й менеджер;

Дарья Кириленко, медиаменеджер;

Ирина Левченко, креатор, копирайтер;

Татьяна Вашкевич, дизайнер.

Официальный старт операции был дан 13 декабря в баре “Курилка”. На закрытом мероприятии и карту, и мобильное приложение представили журналистам и блогерам. Кроме них на собрание пришли владельцы баров, бармены, а также представитель столичного ГАИ.Участникам был предложен вэлком-дринк, последствия которого можно было измерить сразу двумя способами: с помощью приложения-алкометра и сравнить с показателями сертифицированного алкотестера ГАИ, который используется сотрудниками правоохранительных органов в работе. Показания обоих приспособлений практически не расходились.В продолжение идеи ответственного употребления бармены и участники минской школы бартендинга Splash and Dash объединились в первый “ответственный профсоюз”. Первым мероприятием организации стал “Утренник на Зыбицкой”.Воскресным вечером в новом баре Martlet “ответственные” бармены устроили мастер-класс по приготовлению антипохмельных и безалкогольных коктейлей на основе минеральной воды “Боржоми”.Гости приходили оправится от субботы, следили за мастерским приготовлением авторских коктейлей, пробовали и выбирали лучший. А в конце смогли создать свой собственный рецепт на основе “Боржоми”.Для всех, кто зашел в этот вечер на Зыбицкую, была еще одна приятная новость: покажи приложение “Алкометр” на своем смартфоне и получи бутылку минеральной воды “Боржоми” в качестве комплимента.Антипохмельная подготовка к 1 января продолжилась в онлайне. Для этого на портале Kyky.org было запущено голосование за бармена Зыбицкой и его рецепт антипохмельного коктейля. Большинство коктейлей придумывались специально к 1 января 2017 года и в основном меню заведений отсутствовали. Тем не менее, заказывать их у “барменов ЗЫ” можно было в течение всего месяца проведения акции.В результате недельного голосования, в котором приняло участие около 3 тысяч читателей и почитателей таланта барменов, и жесткой борьбы за возможность “отмокнуть” 1 января в аквапарке победил Роман Сиверцев из бара “Хороший год” и его коктейль “Соленый комиссар”.В качестве новогоднего комплимента бренд “Боржоми” поблагодарил СМИ, с которыми сотрудничал в течение 2016 года тем, что обеспечил доставку минеральной воды на следующий день после корпоративов. А блогерам — непосредственно утром 1 января.А блогер Антон Мотолько в новогоднюю ночь сам отказался отдыхать и на автомобиле подвозил минчан , даря каждому попутчику бутылку “Боржоми” “на утро”.Екатерина Килбас, директор по маркетингу;Арсений Кугейко, маркетинг-менеджер;Алиса Акифьева, руководитель проекта;Дарья Жолобова, 2-й менеджер;Дарья Кириленко, медиаменеджер;Ирина Левченко, креатор, копирайтер;Татьяна Вашкевич, дизайнер.

Закрепить за “Боржоми” территорию новогодних праздников1. презентовать белорусам мобильное приложение «Алкометр», созданное командой “Боржоми”, обеспечить пиар-инструментами не менее 750 скачиваний;2. напомнить 1,2 миллиону целевой аудитории “Боржоми”, кто является спонсором 1 января и делает возможным наслаждение праздниками.1. создание коктейльной карты для водителей. Вместо стоимости и ингредиентов — время воздействия алкоголя, рассчитанное с помощью алкометра “Боржоми”;2. проведение “Операции ЗЫ” в 10 барах Зыбицкой, суть которой в том, что вместе с обычным меню гостям выдавалась разработанная коктейльная карта-алкометр;3. пресс-презентация мобильного приложения “Алкометр” совместно с ГАИ;4. создание “профсоюза ответственных барменов” Минска и открытый мастер-класс по безалкокольным и антипохмельным коктейлям — “Утренник “Боржоми” — на Зыбицкой.Мобильное приложение “Алкометр” на основе роста, веса человека и количества выпитого алкоголя подсчитывает примерное количество промилле, а также время до полного протрезвления.Так как речь идет об алкоголе и всех его проявлениях, местом проведения акции была выбрана улица Зыбицкая — средоточие популярных столичных баров.В ее честь акция получила название “Операции ЗЫ” и включила 10 баров улицы, пожелавших взять на себя дополнительную ответственность за отдых своих гостей.Задачей акции было помочь посетителям лучше ориентироваться в том, когда можно садиться за руль. Например, можно ли будет водителю пользоваться своим автомобилем на следующее утро после вечеринки.Участниками “Операции ЗЫ” стали бары “Курилка”, DIY, “Банки Бутылки”, El Pushka, Martlet, “Хороший год”, “Чердак”, CoffeeBerry, BeerCap. Двери всех “ответственных” баров были обозначены специальной “меткой” в течение месяца, пока проходила акция.Первым делом во всех барах-участниках появилась специальная коктейльная карта. Внешне похожая на классическое барное меню, она доносила гостям нетипичное послание: минуты и часы до протрезвления — ноля промилле. На обороте карты можно было найти QR-коды для скачивания приложения в AppStore и GooglePlay.