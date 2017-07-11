Как «Боржоми» «подключил» новую аудиторию в Facebook через серию ланчей с интересными людьми

Это история о том, как при помощи возможностей социальной сети Facebook бренд «Боржоми» открыл новую территорию, показав дополнительные ситуации потребления продукта и закрепив позиционирование бренда на территории «наслаждение жизнью».

Клиент

ТМ «Боржоми»

Агентство

Digital-агентство UFOX

Бэкграунд

Бренд «Боржоми» давно завоевал свою аудиторию в социальных сетях. Среди поклонников бренда уже сложилась ассоциация минеральной воды с праздниками и их последствиями, вкусной едой и уникальным продуктом из Грузии. Но задача стояла - подключить новую аудиторию бренда, которая хочет получать удовольствие от жизни, показав ей и другие ситуации потребления «Боржоми». И ею стали люди из сферы бизнеса, которые могут пить эту минеральную воду во время многочисленных бизнес-ланчей или обычного перерыва на перекус во время работы.

Задача

Донести до аудитории, что получать удовольствие от жизни можно ежедневно, ежеминутно, в любых ситуациях. Например, во время бизнес-встреч. Главное — чтобы рядом всегда была минеральная вода «Боржоми».

Цель

Показать белорусской бизнес-аудитории, как наслаждаться жизнью на примере известных и успешных «трудоголиков».

Идея

Всё большей популярностью среди бизнес-аудитории пользуются мероприятия, на которых люди могут завести полезные знакомства и обсудить актуальные вопросы. Но часто такие встречи бывают закрытыми, и только избранные могут на них попасть, хотя в новых связях и развитии нуждаются все.

Мы решили поддержать этот тренд в онлайн-формате и устроить серию эксклюзивных «Боржоми» ланчей» с людьми, которые разделяют ценности бренда «Боржоми» и будут интересны бизнес-аудитории. Так на заветную встречу с интересным человеком мог попасть каждый желающий, просто заглянув на страницу «Боржоми Беларусь» в Facebook.

Коммуникационное сообщение проекта

«Боржоми» ланч» для тех, кто хорошо работает и хорошо отдыхает

Механика

Главной площадкой для коммуникации и выполнения целей была выбрана социальная сеть Facebook, где страница бренда насчитывала более 10 000 подписчиков.

Предварительно достигалась договоренность с лидером мнений среди выбранной аудитории на участие в «Боржоми ланче». Далее на странице бренда объявлялось имя гостя мероприятия и начинался сбор заявок. Люди, которые хотели попасть на ланч, оставляли заявку в комментариях и писали, о чем хотят поговорить с гостем. Под каждым из таких анонсов «Боржоми ланчей» в среднем поступало около 100 заявок, подкрепленных разнообразными темами для общения. Затем главный герой выбирал 4-х пользователей, которые отправятся на настоящий ланч вместе с ним.





Записи на странице «Боржоми Беларусь» в Facebook с анонсами «Боржоми ланчей»

В назначенный день все участники собирались в ресторане и во время вкусного ланча, беседовали на тему «Как наслаждаться жизнью, уделяя достаточно времени работе и отдыху». При этом весь процесс транслировался в онлайн-режиме на странице «Боржоми Беларусь» в Facebook. К трансляции мог подключиться любой желающий и задать свой вопрос гостям мероприятия.

Для проведения Боржоми ланчей было выбранное особенное место — рестобар «Тише Мыши». Здесь кухня прекрасно сочетается со вкусом минеральной воды «Боржоми» и создана подходящая атмосфера для бизнес-ланча.

Главные герои ланчей близки бренду «Боржоми» по духу, и каждый добился успеха в своей области. Им было чем поделиться со зрителями, особенно на тему наслаждения жизнью.

Результаты

Длительность проекта: 2,5 месяца



Всего за время проекта проведено 4 Боржоми Ланча :



С Денисом Блищом, редактором крупных интернет-проектов в Беларуси, Украине и России С Ольгой Рачко, бизнес-леди и специалистом в области антикризисного управления С Евгением Булкой, известным телеведущим и актером С Юрием Зиссером, одним из основателей белорусского портала TUT.BY

Охват проекта в Facebook:



План — 200 000 пользователей Факт — 276 720 пользователей

Количество заявок на участие:

План — 300 заявок Факт — 350 заявок

Зрителей во время трансляций:



План — 1 800 зрителей Факт — 3 500 зрителей

Всего было получено более 70 000 просмотров трансляции и 75 репостов проекта

«Мы считаем, что интегрированные коммуникации способны не просто доносить сообщения брендов, но и гораздо лучше вовлекают людей, особенно если в проекте есть польза. Поэтому мы всегда стараемся использовать самые передовые инструменты, которые дает нам Facebook, и соединять их с офлайн-активностями», — Арсений Кугейко, менеджер по новым медиа ТМ «Боржоми» в Беларуси.

«Новое позиционирование бренда Боржоми “Живи с силой вулкана” близко многим белорусам, особенно бизнес-аудитории. Поэтому мы решили повернуть контент бренда в другую сторону и соединить его с широкими возможностями Facebook. Особенно большое спасибо хотим сказать главным героям Боржоми Ланчей, которые выкладывались на 101%», — Анастасия Маринич, креативный директор Digital-агентства UFOX.

Заметки на будущее

1) К сожалению, с хорошим беспроводным интернетом дела обстоят очень туго даже в Минске, где проходили Боржоми ланчи. Поэтому нужно всегда иметь запасные варианты на случай сбоев работы связи.

2) Правильный выбор гостя и верное позиционирование встречи — это 50% успеха проекта.

3) Практические советы и эксперименты в эфире увеличивают не только офлайн-, но и онлайн-вовлечение пользователей.

Команда проекта

IDS Borjomi Belarus

Арсений Кугейко — менеджер по новым медиа

Екатерина Килбас – директор по маркетингу

Digital-агентство UFOX

Анастасия Маринич — креативный директор

Александра Королюк — менеджер проекта

Евгения Талайко — главный копирайтер

Дмитрий Удод — видеооператор

Локация

Рестробар «Тише-Мыши»