Как агентство ТОТЕМ провело серию мировых вечеринок Ballantine’s True Music в Беларуси

В рамках мировой серии вечеринок Ballantine’s True Music команда рекламного агентства TOTEM провела масштабный рок-фестиваль в областных центрах и в столице.
Задачи и цель мероприятия:
- повышение лояльности ЦА к Ballantine’s Finest
- расширение территории бренда
- привлечение новых покупателей
Целевая аудитория: жители областных центров и города Минска в возрасте 25-40.
В рамках pre-пиара была разработана промостраница, анонсирующая мероприятие в разных городах Беларуси. Работа посадочной страницы обеспечила вовлечение целевой аудитории и шеринг информации о вечеринке в социальных сетях. Для страницы была сгенерирована механика вовлечения пользователей и уникальный контент, отражающий историю бренда, карту мероприятий, а также предлагающий посетителям пройти стилизованный тест и найти себя в альбомах с дизайнерским фотоотчетом с каждого мероприятия.
В течение месяца фестиваль прошел в четырех городах – Гомеле, Могилеве, Бресте и Минске. Прийти на вечеринку могли все желающие.
Главное правило вечеринок True Music – соответствие концепции high-energy bar, поэтому все мероприятия серии проводились в местах с «историей», являющихся знаковыми для жителей каждого города.
Фестиваль True Music подарил всем своим посетителям возможность провести вечер под музыку и коктейли на основе Ballantine’s, адаптированные под концепцию Stay True. В качестве развлечений гостям были предложены стилизованные барные игры и фотозоны. Самые активные участники получили авторские сувениры от Ballantine’s.
Настроение Stay True многочисленным гостям задали бодрые выступления кавер-бенда «Canada» с трибьютом Red Hot Chili Peppers и хедлайнера фестиваля – легендарной рок-группы «Чичерина».
Результаты:
- достигнутый GRP кампании по всем регионам: 12 966 486 человек
- количество гостей на всех мероприятиях цикла – более 1 600 человек
- посещение ресурса за период рекламной кампании – более 5.500 уникальных посетителей
- размещение информации о мероприятии в 26 СМИ и 36 SMM-группах
Заказчик: Pernod-Ricard Minsk
Исполнитель: рекламное агентство TOTEM