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Как агентство ТОТЕМ провело серию мировых вечеринок Ballantine’s True Music в Беларуси

8 Февраля 2017 marketing.by 108 0 Байнет Бизнес Компании Креатив
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В рамках мировой серии вечеринок Ballantine’s True Music команда рекламного агентства TOTEM провела масштабный рок-фестиваль в областных центрах и в столице.

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Задачи и цель мероприятия: 

  • повышение лояльности ЦА к Ballantine’s Finest
  • расширение территории бренда
  • привлечение новых покупателей

Целевая аудитория: жители областных центров и города Минска в возрасте 25-40.

В рамках pre-пиара была разработана промостраница, анонсирующая мероприятие в разных городах Беларуси. Работа посадочной страницы обеспечила вовлечение целевой аудитории и шеринг информации о вечеринке в социальных сетях. Для страницы была сгенерирована механика вовлечения пользователей и уникальный контент, отражающий историю бренда, карту мероприятий, а также предлагающий посетителям пройти стилизованный тест и найти себя в альбомах с дизайнерским фотоотчетом с каждого мероприятия.

В течение месяца фестиваль прошел в четырех городах – Гомеле, Могилеве, Бресте и Минске. Прийти на вечеринку могли все желающие. 

Главное правило вечеринок True Music – соответствие концепции high-energy bar, поэтому все мероприятия серии проводились в местах с «историей», являющихся знаковыми для жителей каждого города. 

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Фестиваль True Music подарил всем своим посетителям возможность провести вечер под музыку и коктейли на основе Ballantine’s, адаптированные под концепцию Stay True. В качестве развлечений гостям были предложены стилизованные барные игры и фотозоны. Самые активные участники получили авторские сувениры от Ballantine’s.

Настроение Stay True многочисленным гостям задали бодрые выступления кавер-бенда «Canada» с трибьютом Red Hot Chili Peppers и хедлайнера фестиваля – легендарной рок-группы «Чичерина». 

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Результаты:

  • достигнутый GRP кампании по всем регионам: 12 966 486 человек
  • количество гостей на всех мероприятиях цикла – более 1 600 человек 
  • посещение ресурса за период рекламной кампании – более 5.500 уникальных посетителей 
  • размещение информации о мероприятии в 26 СМИ и 36 SMM-группах

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Заказчик: Pernod-Ricard Minsk

Исполнитель: рекламное агентство TOTEM

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