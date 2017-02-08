Как агентство ТОТЕМ провело серию мировых вечеринок Ballantine’s True Music в Беларуси

В рамках мировой серии вечеринок Ballantine’s True Music команда рекламного агентства TOTEM провела масштабный рок-фестиваль в областных центрах и в столице.





Задачи и цель мероприятия:

повышение лояльности ЦА к Ballantine’s Finest

расширение территории бренда

привлечение новых покупателей

Целевая аудитория: жители областных центров и города Минска в возрасте 25-40.

В рамках pre-пиара была разработана промостраница, анонсирующая мероприятие в разных городах Беларуси. Работа посадочной страницы обеспечила вовлечение целевой аудитории и шеринг информации о вечеринке в социальных сетях. Для страницы была сгенерирована механика вовлечения пользователей и уникальный контент, отражающий историю бренда, карту мероприятий, а также предлагающий посетителям пройти стилизованный тест и найти себя в альбомах с дизайнерским фотоотчетом с каждого мероприятия.

В течение месяца фестиваль прошел в четырех городах – Гомеле, Могилеве, Бресте и Минске. Прийти на вечеринку могли все желающие.

Главное правило вечеринок True Music – соответствие концепции high-energy bar, поэтому все мероприятия серии проводились в местах с «историей», являющихся знаковыми для жителей каждого города.





Фестиваль True Music подарил всем своим посетителям возможность провести вечер под музыку и коктейли на основе Ballantine’s, адаптированные под концепцию Stay True. В качестве развлечений гостям были предложены стилизованные барные игры и фотозоны. Самые активные участники получили авторские сувениры от Ballantine’s.

Настроение Stay True многочисленным гостям задали бодрые выступления кавер-бенда «Canada» с трибьютом Red Hot Chili Peppers и хедлайнера фестиваля – легендарной рок-группы «Чичерина».









Результаты:



достигнутый GRP кампании по всем регионам: 12 966 486 человек

количество гостей на всех мероприятиях цикла – более 1 600 человек

посещение ресурса за период рекламной кампании – более 5.500 уникальных посетителей

размещение информации о мероприятии в 26 СМИ и 36 SMM-группах













Заказчик: Pernod-Ricard Minsk



Исполнитель: рекламное агентство TOTEM