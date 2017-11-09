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История обычного мужчины - в промо ролике турнира по боксу для непрофессионалов

9 Ноября 2017 98 0 Production Promo
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К турниру по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс», который пройдет 24 ноября 2017 года в СК «Уручье», организаторы соревнования сняли видео историю одного из участников турнира  – обычного человека, в прошлом - музыканта, а сегодня – предпринимателя. 


Производством ролика занималась студия «Нью Медиа Сервис» во главе с режиссером Екатериной Грибко.

Концепция проста: проявить одновременно эмоциональную и социальную составляющую проекта, указать на то, что каждый взрослый мужчина, муж и отец – сильный, смелый, живой. Что большая победа рождается из маленьких ежедневных побед над собой: своей ленью, привычками, комплексами и страхами. И реализоваться мужчина может, в том числе, через преодоление себя в спорте, где через тренировку тела формируется и закаляется дух.

Реализация еще проще: естественность действий обычного человека, частая смена картинок, резкая музыка и приглушенные цвета - комплексно задают эмоциональный тон сюжету. 
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