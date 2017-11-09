История обычного мужчины - в промо ролике турнира по боксу для непрофессионалов

К турниру по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс», который пройдет 24 ноября 2017 года в СК «Уручье», организаторы соревнования сняли видео историю одного из участников турнира – обычного человека, в прошлом - музыканта, а сегодня – предпринимателя.



Производством ролика занималась студия «Нью Медиа Сервис» во главе с режиссером Екатериной Грибко.



Концепция проста: проявить одновременно эмоциональную и социальную составляющую проекта, указать на то, что каждый взрослый мужчина, муж и отец – сильный, смелый, живой. Что большая победа рождается из маленьких ежедневных побед над собой: своей ленью, привычками, комплексами и страхами. И реализоваться мужчина может, в том числе, через преодоление себя в спорте, где через тренировку тела формируется и закаляется дух.



Реализация еще проще: естественность действий обычного человека, частая смена картинок, резкая музыка и приглушенные цвета - комплексно задают эмоциональный тон сюжету.