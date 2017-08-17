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IKEA выпустила инструкцию, как из коврика сделать воротник в стиле Джона Сноу

17 Августа 2017 131 0 Нестандарт
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Шведский производителей мебели и аксессуаров Ikea умеет мастерски использовать ситуативный маркетинг и шум в соц.сетях. Недавно одна из художников по костюмам сериала "Игра престолов" рассказала, что использовала меховые коврики из Ikea для создания пышных воротников для нарядов героев. Это признание вызвало бурные обсуждения и шутки в Интернет.

Ikea сыграла на этом, выпустив инструкцию "Как из коврика создать воротник в стиле Джона Сноу", ведь "зима близко". Продукт, который получается в итоге, был назван Vinter skuldervarmer, что можно перевести как "зимний согреватель для плеч".  

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