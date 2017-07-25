IKEA обставила румынский музей согласно национальным традициям страны

Компанию Ikea мы неизменно любим за симпатичную рекламу и нестандартные промо-ходы. Один из свежих кейсов - из Румынии. Здесь в Музее национальной сельской культуры (National Village Museum) Ikea полностью оформила комнату в традиционном стиле, подобрав мебель и аксессуары так, чтобы они максимально отражали все характерные черты, присущие сельскому укладу Румынии.









Цель проекта - показать, что мебель родом из Швеции способна отразить самобытность румынского характера.



Открытию проекта была посвящена отдельная презентация, комната открыта для посещения в Музее сельской культуры Румынии.

