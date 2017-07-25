Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

IKEA обставила румынский музей согласно национальным традициям страны

25 Июля 2017 82 0 PR Promo Креатив Нестандарт
Поделиться

Компанию Ikea мы неизменно любим за симпатичную рекламу и нестандартные промо-ходы. Один из свежих кейсов - из Румынии. Здесь в Музее национальной сельской культуры  (National Village Museum) Ikea полностью оформила комнату в традиционном стиле, подобрав мебель и аксессуары так, чтобы они максимально отражали все характерные черты, присущие сельскому укладу Румынии.

ikea_bucharest_village_museum_2.jpg   

 
Цель проекта - показать, что мебель родом из Швеции способна отразить самобытность румынского характера. 

Открытию проекта была посвящена отдельная презентация, комната открыта для посещения в Музее сельской культуры Румынии. 

Поделиться

Вакансии

Агентство BDCenter ищет специалиста на должность трафик менеджера. Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager
Материалы по теме:
Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Суровая Госпожа помогла объяснить механику работы нового торгового портала в ролике от Bidmart
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Samsung в Польше снял документальный фильм о военном пилоте, который готовился стать космонавтом
Fabula Branding разработала СТМ различных видов детской продукции для российского ритейлера
Студия Артемия Лебедева создала паттерн для обивки сидений в общественном транспорте Москвы