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Игрушки нужны всей семье, утверждает «Полесье» в новом рекламном ролике

3 Февраля 2017 370 1 Production Бизнес Компании Творчество
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Белорусский производитель пластмассовых игрушек компания "Полесье" опубликовала рекламный ролик "С игрушками "Полесье" отдыхают все".

По сюжету отец и сын играют с продукцией "Полесья" на свежем воздухе, в то время как мама отдыхает дома на диване: в огуречной маске и халате.

Из кадров основного ролика нарезаны и два более коротких:


Стоит отметить, что в последнее время СООО "ПП Полесье" заметно активизировало свой маркетинг: создаются игровые зоны в гипермаркетах, предприятие участвует в международных выставках. Напомним, что  игрушка "Бетономешалка Construct" с набором каменщика №7 получило звание "Игрушка Года 2016" в номинации "Игрушки для песочницы" на польском конкурсе, а автомобиль-самосвал №1, выпускаемый под торговой маркой Wader Quality Toys, завоевал высшую оценку «Sehr gut» («Очень хорошо») по немецкой сертификации ÖKO-TEST.

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