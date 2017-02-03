Игрушки нужны всей семье, утверждает «Полесье» в новом рекламном ролике

Белорусский производитель пластмассовых игрушек компания "Полесье" опубликовала рекламный ролик "С игрушками "Полесье" отдыхают все".

По сюжету отец и сын играют с продукцией "Полесья" на свежем воздухе, в то время как мама отдыхает дома на диване: в огуречной маске и халате.

Из кадров основного ролика нарезаны и два более коротких:





Стоит отметить, что в последнее время СООО "ПП Полесье" заметно активизировало свой маркетинг: создаются игровые зоны в гипермаркетах, предприятие участвует в международных выставках. Напомним, что игрушка "Бетономешалка Construct" с набором каменщика №7 получило звание "Игрушка Года 2016" в номинации "Игрушки для песочницы" на польском конкурсе, а автомобиль-самосвал №1, выпускаемый под торговой маркой Wader Quality Toys, завоевал высшую оценку «Sehr gut» («Очень хорошо») по немецкой сертификации ÖKO-TEST.