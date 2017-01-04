Игральные кости, китайское печенье, монеты. Разные способы принятия решений в календаре от velcom

Каждый день нам приходится принимать решения: простые и сложные, оперативные и долгосрочные, важные и не очень. Обычно выбор можно сделать, опираясь на опыт и знания, big data и исследования. Но порой хочется расслабиться и к принятию решения подойти с юмором, не ломая голову. В таких случаях на помощь могут прийти предметы, речь о которых пойдет в календаре velcom на 2017 год.

Цель: Создать традиционный новогодний подарок для корпоративных клиентов и партнеров компании velcom.

Задачи: Разработать креативную концепцию годового календаря на 2017 год. Разработать дизайн календаря.

Осенью 2016 года getbob разработал концепцию корпоративного настенного календаря для ведущего мобильного оператора Беларуси – компании velcom. 12 страниц календаря – это 12 реальных историй принятия решений с помощью простых предметов. Игральные кости, китайское печенье, монеты… Читатели узнают, как эти «мелочи» влияли на крупные корпорации и судьбу больших денежных сумм.

Под обложкой календаря собраны рассказы о первых авиаторах братьев Райт и создателях компании Hewlett-Packard; ставший уже анекдотом фрагмент из книги «Золотой теленок» и музыкальные предсказания Джона Кейджа. Фотографии добавляют новую сюжетную линию в эти истории, осовременивая их звучание. Например, из июньской страницы читатели узнают, как с помощью спичек принимал бы решение современный бизнесмен, будь он увлечен авиацией.

Листайте страницы календаря и принимайте решения!

















Над проектом работали:

getbob

Илья Кухарев, Павел Фомин – креативная концепция

Родион Ковенькин – фотосъемка

Катерина Невинская – менеджер

velcom



Сергей Сахаров

Зоя Галькевич

Дмитрий Курлович





