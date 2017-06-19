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Гражданская эмпатия к БСБ Банку: шесть примеров коммуникации между банком и его клиентами в кризисной ситуации

19 Июня 2017 2707 0 Digital-маркетинг PR Байнет Бизнес Компании Экономика
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В четверг Национальный банк опубликовал информацию о том, что с 26 июня отзывает у ЗАО «БСБ Банк» лицензию на отдельные банковские операции с физическими лицами. Эта новость вызвала активное обсуждение в Байнете, особенно теми гражданами, кто обслуживался в этом банке как индивидуальный предприниматель.

Посмотрев за эти дни посты в Facebook, мы увидели, что такой единодушной поддержки, наверное, мало кто удостаивался на беларуском рынке. Marketing.by собрал шесть примеров коммуникации БСБ Банка и его клиентов.

1. Регулярные релизы о ситуации

С 15 по 19 июня банк опубликовал девять релизов, в которых информировал клиентов о том, как развивается ситуация. В них сообщалось о позиции руководства банка, о вариантах действий держателей карточек, которые не смогут вернуться в Беларусь до 26 июня, об изменении тарифов комиссионного вознаграждения, о работе банка в выходные, об оформлении обезличенных корпоративных карточек и т.д.

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2. Работа в социальных сетях

БСБ Банк в своих аккаунтах в Facebook и Twitter не только размещает релизы с информацией для клиентов, но и активно отвечает на вопросы.

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Банк поблагодарил своих клиентов за поддержку:

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И опубликовал историю о девушке, которая не могла расплатиться на кассе из-за заблокированной карты, но ей помог сосед по очереди. Сообщение было расшарено 50 раз:

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3. Пользователи Facebook повышают рейтинг страницы банка

Клиенты банка стали оценивать страницу БСБ Банка в 5 звезд и писать слова в отзывах слова поддержки. За эти дни банк получил более 30 наивысших оценок.

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4. Клиенты пишут слова благодарности банку

В социальных сетях клиенты банка стали писать слова благодарности банку, некоторые выразили намерение несмотря ни на что продолжать обслуживание. Почитать отзывы можно по хештегам #bsbдержись  #BSBЖиви.

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5. Поддержка от других компаний

Например, сеть магазинов "Хозтоварищ" предложила держателям карт БСБ Банка получить бесплатно свою карту лояльности:

тобы хоть как-то скрасить неожиданные проблемы, свалившиеся на держателей карт «БелСвиссБанка», мы предлагаем им воспользоваться нашим предложением. Покажите в любом из магазинов «Хозтоварищ» вашу карту и сразу получите карту лояльности «ДЛЯ СВОИХ». Срок действия предложения с 16 по 26 июня".

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6. Жесткий креатив на поведение других банков

Естественно, что другие банки решили воспользоваться ситуацией и сделать клиентов БСБ Банка своими. Например, МТБанк напомнил о своих зарплатных проектах для бизнеса и объявил о круглосуточных консультациях по условиям даже в выходные.

screencapture-facebook-mtbank-by-1497861953273_cr.jpg   

Или вот еще пример поста от менеджера "Белинвестбанка":

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На такой активный хантинг клиентов БСБ Банка пользователи Facebook отреагировали жестким креативом:

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