Фотозона с вирусным потенциалом и видом на Голливуд появилась у столичной сети кинотеатров

В кинотеатре velcom cinema, принадлежащем сети Silver Screen, появилась фотостена c видом на ночной Голливуд. Она позволяет делать излюбленные кадры пользователей сетей, а именно – селфи в зеркале. За пару недель фотозона принесла десятки снимков в Instagram.

Цель: создание дополнительной фан-зоны в кинотеатре, получение вирусного эффекта в виде фото и упоминаний.

Задача: разработка оригинальной фотостены, которая бы отражала атмосферу кинотеатра, полезно использовала пространство и позволяла гостям делать хорошие фото за счет света, цветового решения и визуального исполнения.

Решение: многослойная фотоплощадка Hollywood, с красной дорожкой и «звездой славы».









- Фотостенкой в виде баннера сегодня никого не удивишь. Ее эффект недолгий, а большинство решений уже не способны как-то вовлечь наших искушенных минчан. Поэтому моя мысль при разработке фотозоны шла в направлении чего-то более креативного. Замахивался на идею с голограммой, но пока в Беларуси сложно найти технологии, которые бы позволяли это сделать, - рассказывает ведущий дизайнер Silver Screen Cinemas Алексей Шмыга. В итоге появилось изображение в виде ночного Голливуда, где рождаются многие хиты мирового кинематографа, с атрибутикой известной Аллеи звезд.

По словам Алексея, фотозона состоит из нескольких слоев, все здесь сделано вручную под заказ командой подрядчика по продакшену "ПромТоргСервис": от букв до хромированных столбов и канатов.













Используется два вида светодиодных лент, одни из которых - «звезды на ночном небе», другие – имитация вспышек фотокамер, которые обычно сопровождают красную дорожку. На полу также серебряная звезда, которая еще и играет роль отметки для самого выгодного фото ракурса.





Благодаря многослойности фотозону можно по желанию изменять и дополнять новыми элементами, например, в целях ситуативного маркетинга.

На буквально каждом сеансе в velcom cinema «Голливуд» пополняет коллекции селфи в соцсетях.















