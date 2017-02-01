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Fabula Branding разработала ТМ колбасы «100 друзей»

1 Февраля 2017 marketing.by 602 0 Байнет Бизнес Брендинг Компании Креатив
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Fabula Branding провела комплексную разработку торговой марки колбасных изделий «100 друзей» (нейминг, логотип, дизайн упаковки) для ОАО «Гродненский мясокомбинат».

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Бриф

Продукт – колбасные изделия среднего ценового сегмента: сырокопченые, сыровяленые,  вареные колбасы, сосиски и сардельки. Регионы продаж – Беларусь и Россия. Ситуации потребления: дружеские и семейные застолья, пикник, гости, быстрый перекус. Целевая аудитория – мужчины и женщины 25-40 лет.

Решение

Теплый и яркий желтый цвет хорошо отстраивает продукт на полке, служит цветовым идентификатором торговой марки и вызывает приятные ассоциации с пикником / дружескими посиделками на даче. Дружелюбную и приветливую стилистику дизайна поддерживает цифра «100», образованная колбасками (маркер категории), а также рукописный шрифт логотипа. 

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