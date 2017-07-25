Fabula Branding разработала СТМ различных видов детской продукции для российского ритейлера

Fabula Branding разработала дизайн этикеток детской food и non-food продукции, выпускаемой крупным российским ритейлером X5 RETAIL GROUP в качестве собственной торговой марки.

Вывод СТМ на рынок подразумевает необходимость создания конкурентоспособной упаковки, достойно выглядящей на фоне брендов-лидеров сегмента, вызывающей позитивные ассоциации и доверие к качеству товара с учетом положительной репутации ритейлера. Поэтому дизайн каждого SKU выполнен в характерной стилистике с учетом категорийных констант. Для food-линейки разработан бренд-персонаж — авторская иллюстрация жизнерадостного малыша.









Эти компоненты дизайна, апеллирующие как к интересу малышей-потребителей, так и к чувству нежности родителей-покупателей, подчеркивают детский характер товара, привлекают внимание, создают настроение счастливого детства и материнства, повышая тем самым лояльность к торговой марке.







