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Fabula Branding разработала СТМ различных видов детской продукции для российского ритейлера

25 Июля 2017 115 0 Дизайн
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Fabula Branding разработала дизайн этикеток детской food и non-food продукции, выпускаемой крупным российским ритейлером  X5 RETAIL GROUP в качестве собственной торговой марки.

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Вывод СТМ на рынок подразумевает необходимость создания конкурентоспособной упаковки, достойно выглядящей на фоне брендов-лидеров сегмента, вызывающей позитивные ассоциации и доверие к качеству товара с учетом положительной репутации ритейлера. Поэтому дизайн каждого SKU выполнен в характерной стилистике с учетом категорийных констант. Для food-линейки разработан бренд-персонаж — авторская иллюстрация жизнерадостного малыша. 

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Эти компоненты дизайна, апеллирующие как к интересу малышей-потребителей, так и к чувству нежности родителей-покупателей, подчеркивают детский характер товара, привлекают внимание, создают настроение счастливого детства и материнства, повышая тем самым лояльность к торговой марке. 

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