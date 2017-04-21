Fabula Branding разработала первую белорусскую ТМ для презервативов

Агентство Fabula Branding разработало первую белорусскую товарную марку презервативов INDIGO для ОДО «Фармин».





Бриф

Продукт − различные виды презервативов в упаковках по 5, 15 или 30 штук. Ценовой сегмент − средний. Основное возрастное ядро − молодые люди в возрасте 20 - 34 лет. Доход средний и выше среднего.





Решение

Чистый современный дизайн с акцентом на типографику и цвет. Визуальная разбивка на слоги придает нейму INDIGO игривость. Стильный градиент и контрастность хорошо отстраивают продукт на полке. Четкость, упорядоченность в оформлении упаковки, лаконичные плашки с обозначением количества и вида продукции помогают потребителю быстро сориентироваться в выборе. Видовая отстройка осуществляется по цвету фона.



















