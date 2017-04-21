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Fabula Branding разработала первую белорусскую ТМ для презервативов

21 Апреля 2017 105 0 Бизнес Брендинг Дизайн Компании
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Агентство Fabula Branding разработало первую белорусскую товарную марку презервативов INDIGO для ОДО «Фармин».

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Бриф

Продукт − различные виды презервативов в упаковках по 5, 15 или 30 штук.  Ценовой сегмент − средний. Основное возрастное ядро − молодые люди в возрасте 20 - 34 лет. Доход средний и выше среднего.

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Решение

Чистый современный дизайн с акцентом на типографику и цвет. Визуальная разбивка на слоги придает нейму INDIGO игривость. Стильный градиент и контрастность хорошо отстраивают продукт на полке. Четкость, упорядоченность в оформлении упаковки, лаконичные плашки с обозначением количества и вида продукции помогают потребителю быстро сориентироваться в выборе. Видовая отстройка осуществляется по цвету фона.

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