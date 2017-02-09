Fabula Branding разработала фирменный орнамент для «Биокома»

Fabula Branding разработала фирменный орнамент для ООО «Биоком» – производителя кормов и кормовых добавок нового поколения для сельскохозяйственных животных и птицы.

Задача

Разработать орнамент в фирменных цветах на основе элементов существующего логотипа (с учетом его символики и философии компании в целом).









Бриф

«Логотип представляет собой три ряда кругов, закомпонованных в квадрат. Круги символизируют целостность, непрерывность и совершенство, квадрат – устойчивость и надежность, а сама структура в целом – точность и порядок, свойственные работе нашей компании».









Решение

Именно нацеленность компании на постоянное движение вперед, рост и совершенствование отразились в орнаменте, воплотившем идею бесконечного развития. Благодаря конструктивной универсальности начальных элементов (квадрат и круг), стало возможным «наращивать» на логотип орнаментальные модули, тем самым придавая ему динамичность.















