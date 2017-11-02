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Этно-иллюстрации и аромат дальних стран: Кейс дизайна упаковки кофе от агентство AVC

2 Ноября 2017 125 0 Брендинг Дизайн
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Брендинговое агентство AVC представило комплексное решение дизайна упаковки для двух линеек свежеобжаренного кофе TOP Barista и TOP Barista MONO, созданные в школе бариста «Академия Кофе» специально для сегмента HORECA.

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Линейка TOP Barista — это шесть продуктов с разным составом и вкусом, разработанные по актуальным запросам рынка HORECA. Дизайн упаковки выполнен в минималистичном стиле с продуманным цветовым кодом для каждого продукта в линейке.

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TOP Barista MONO — линейка, отвечающая последним тенденциям рынка. Три моно-сорта кофе, родом из Бразилии, Эфиопии, Колумбии, для тех, кто разбирается в тонкостях вкуса. Яркие этно-иллюстрации работают как цветовой код и подчеркивают характер каждого сорта.

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Информация на упаковках подана в виде инфографики, чтобы помочь бариста быстро работать с продуктами линейки и не отвлекаться от главного — приготовления кофе.


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