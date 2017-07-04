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Если бы у беларуских ритейлеров были спиннеры — версия от дизайнеров «Гусаров Групп»

4 Июля 2017 190 0 PR Бизнес Дизайн Компании Креатив Творчество
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Дизайнеры «Гусаров Групп» представили, как бы выглядели спиннеры с логотипами сетевых магазинов. Идея пришла после того, как директору компании Андрею Гусарову подарили спиннер на саммите агентств Google CEE AGENCY DAY 2017.

Сегодня точка контакта с клиентом во многом определяет успех бизнеса и его популярность. "Бонстики" ощутимо повысили известность "Евроопта", но такие фишки живут ярко и недолго. И сейчас отличным маркетинговым инструментом могут стать спиннеры.

Доброном

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Соседи

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Простор

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Мартинн

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Родзивиловский

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Белмаркет

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Азарэнне

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Родны кут

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Гиппо

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Рублевский

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Корона

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Евроопт

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ЦА товара: люди всех возрастных групп и половых принадлежностей.

Антон Ульянов, дизайнер «Гусаров Групп»:

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— Современная полиграфия активно используется в рекламе, но, как мне кажется, подходы могут и должны быть креативными. Спиннер в 2017 году стал самой популярной игрушкой, разные модели заняли все 20 позиций ТОП Amazon. Нельзя упускать возможность использовать такие востребованные и оригинальные вещи в своем бизнесе.



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