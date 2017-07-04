Если бы у беларуских ритейлеров были спиннеры — версия от дизайнеров «Гусаров Групп»

Дизайнеры «Гусаров Групп» представили, как бы выглядели спиннеры с логотипами сетевых магазинов. Идея пришла после того, как директору компании Андрею Гусарову подарили спиннер на саммите агентств Google CEE AGENCY DAY 2017.

Сегодня точка контакта с клиентом во многом определяет успех бизнеса и его популярность. "Бонстики" ощутимо повысили известность "Евроопта", но такие фишки живут ярко и недолго. И сейчас отличным маркетинговым инструментом могут стать спиннеры.

Доброном

Соседи

Простор

Мартинн

Родзивиловский

Белмаркет

Азарэнне

Родны кут

Гиппо

Рублевский

Корона

Евроопт

ЦА товара: люди всех возрастных групп и половых принадлежностей.

Антон Ульянов, дизайнер «Гусаров Групп»:

— Современная полиграфия активно используется в рекламе, но, как мне кажется, подходы могут и должны быть креативными. Спиннер в 2017 году стал самой популярной игрушкой, разные модели заняли все 20 позиций ТОП Amazon. Нельзя упускать возможность использовать такие востребованные и оригинальные вещи в своем бизнесе.