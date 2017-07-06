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Энциклопедия беларуского premium: интерактивный проект от «Бульбашъ»® и Vondel

6 Июля 2017 81 0 Digital-маркетинг Креатив
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Что такое «премиум»? Обычно мы сразу вспоминаем итальянскую обувь, швейцарские часы, немецкие автомобили и французские духи. А что такое беларуский премиум – не знает даже Google. Чтобы исправить это досадное недоразумение, к выпуску нового напитка в линейке  Bulbash® №1 -  Bulbash® №1 Malt, ООО «Завод Бульбашъ» и рекламное агентство Vondel создали «Энциклопедию беларуского Premium», поставив перед собой амбициозную цель: создать настоящую базу качественных премиальных продуктов, которые когда-либо производились в Беларуси.  

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И сейчас, и столетия назад в нашей стране производилось то, что можно определить словом Premium. И это не только всем известные Слуцкие пояса. Например, самый ранний премиальный продукт датируется II веком нашей эры: тогда в небольшом поселении Абидня неизвестные мастера делали удивительной красоты подвески-«лунницы». Позже на наших землях производилось стекло тонкой работы, прекрасные кружева и многое другое – обо всем этом можно узнать, «полистав» страницы виртуальной энциклопедии.

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Самый «молодой» продукт датируется 2016-м годом: Bulbash® № 1 Malt – напиток с добавлением настоя ячменного солода в интересной премиальной упаковке: стекло бутылки имеет легкое затемнение, а пробка изготовлена из чешского богемского стекла. В энциклопедию также попали такие современные бренды как Dmitry Zabolotny studio, Мастерская Юрия Шифа и пр.

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Написать статью может каждый желающий. Считаете, что продукция вашей компании или ваши любимые производители достойны звания Premium? Заходите на сайт проекта и смело жмите на кнопку «Добавить»: сбор информации продолжается.  

В поддержку проекта на сайте KYKY.ORG также появился интерактивный тест «История и богатство. Что вы знаете о беларуском премиуме?»

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За время существования энциклопедии ее успели посетить более 12 000 человек. Пока в базе находится около 20 брендов, но мы не планируем останавливаться на достигнутом: энциклопедия будет постоянно расти и пополняться – вместе с ростом количества премиальных беларуских брендов. 

Команда:

Клиент

  • Бренд-менеджер – Анастасия Камай
  • Специалист по продвижению – Оксана Федосова
  • Руководитель отдела стратегического маркетинга – Татьяна Мазурчик 

Агентство:

  • Дизайн – Егор Ковалевич
  • Копирайт – Галина Вашкевич
  • Менеджеры проекта – Ричард Мишук, Виталий Клинцов
  • Медиапланер – Валерия Семашко 

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