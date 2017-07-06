Энциклопедия беларуского premium: интерактивный проект от «Бульбашъ»® и Vondel

Что такое «премиум»? Обычно мы сразу вспоминаем итальянскую обувь, швейцарские часы, немецкие автомобили и французские духи. А что такое беларуский премиум – не знает даже Google. Чтобы исправить это досадное недоразумение, к выпуску нового напитка в линейке Bulbash®
№1 - Bulbash® №1 Malt, ООО «Завод Бульбашъ» и рекламное агентство Vondel создали «Энциклопедию беларуского Premium», поставив перед собой амбициозную цель: создать настоящую базу качественных премиальных продуктов, которые когда-либо производились в Беларуси.
И сейчас, и столетия назад в нашей стране производилось то, что можно определить словом Premium. И это не только всем известные Слуцкие пояса. Например, самый ранний премиальный продукт датируется II веком нашей эры: тогда в небольшом поселении Абидня неизвестные мастера делали удивительной красоты подвески-«лунницы». Позже на наших землях производилось стекло тонкой работы, прекрасные кружева и многое другое – обо всем этом можно узнать, «полистав» страницы виртуальной энциклопедии.
Написать статью может каждый желающий. Считаете, что продукция вашей компании или ваши любимые производители достойны звания Premium? Заходите на сайт проекта и смело жмите на кнопку «Добавить»: сбор информации продолжается.
В поддержку проекта на сайте KYKY.ORG также появился интерактивный тест «История и богатство. Что вы знаете о беларуском премиуме?».
За время существования энциклопедии ее успели посетить более 12 000 человек. Пока в базе находится около 20 брендов, но мы не планируем останавливаться на достигнутом: энциклопедия будет постоянно расти и пополняться – вместе с ростом количества премиальных беларуских брендов.
Команда:
Клиент
- Бренд-менеджер – Анастасия Камай
- Специалист по продвижению – Оксана Федосова
- Руководитель отдела стратегического маркетинга – Татьяна Мазурчик
Агентство:
- Дизайн – Егор Ковалевич
- Копирайт – Галина Вашкевич
- Менеджеры проекта – Ричард Мишук, Виталий Клинцов
- Медиапланер – Валерия Семашко