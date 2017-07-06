Энциклопедия беларуского premium: интерактивный проект от «Бульбашъ»® и Vondel

Что такое «премиум»? Обычно мы сразу вспоминаем итальянскую обувь, швейцарские часы, немецкие автомобили и французские духи. А что такое беларуский премиум – не знает даже Google. Чтобы исправить это досадное недоразумение, к выпуску нового напитка в линейке Bulbash® №1 - Bulbash® №1 Malt, ООО «Завод Бульбашъ» и рекламное агентство Vondel создали «Энциклопедию беларуского Premium», поставив перед собой амбициозную цель: создать настоящую базу качественных премиальных продуктов, которые когда-либо производились в Беларуси.







И сейчас, и столетия назад в нашей стране производилось то, что можно определить словом Premium. И это не только всем известные Слуцкие пояса. Например, самый ранний премиальный продукт датируется II веком нашей эры: тогда в небольшом поселении Абидня неизвестные мастера делали удивительной красоты подвески-«лунницы». Позже на наших землях производилось стекло тонкой работы, прекрасные кружева и многое другое – обо всем этом можно узнать, «полистав» страницы виртуальной энциклопедии.









Самый «молодой» продукт датируется 2016-м годом: Bulbash№ 1 Malt – напиток с добавлением настоя ячменного солода в интересной премиальной упаковке: стекло бутылки имеет легкое затемнение, а пробка изготовлена из чешского богемского стекла. В энциклопедию также попали такие современные бренды как Dmitry Zabolotny studio, Мастерская Юрия Шифа и пр.Написать статью может каждый желающий. Считаете, что продукция вашей компании или ваши любимые производители достойны звания Premium? Заходите на сайт проекта и смело жмите на кнопку «Добавить»: сбор информации продолжается.

В поддержку проекта на сайте KYKY.ORG также появился интерактивный тест «История и богатство. Что вы знаете о беларуском премиуме?».





За время существования энциклопедии ее успели посетить более 12 000 человек. Пока в базе находится около 20 брендов, но мы не планируем останавливаться на достигнутом: энциклопедия будет постоянно расти и пополняться – вместе с ростом количества премиальных беларуских брендов.

Команда:

Клиент

Бренд-менеджер – Анастасия Камай

Специалист по продвижению – Оксана Федосова

Руководитель отдела стратегического маркетинга – Татьяна Мазурчик

Агентство: