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Для Первого Международного чемпионата по сексуальности губ ARMBRAND создала провокационный визуал

27 Октября 2017 40 0 Дизайн
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Брендинговое агентство ARMBRAND известное, в первую очередь, разработкой дизайна упаковки для алкогольных производителей, создало логотип, эмблему и ключевой визуал для рекламного проекта компании DILIS Cosmetic под названием  INTIMISSION.  Это Первый Международный чемпионат по сексуальности губ, который успели прозвать Кубок губок. 

Эмблема имеет форму кубка, или же факела, горящего огоньком ярких женских губ. Своими округлыми очертаниями кубок напоминает флакон INTIMISSION и все те изгибы женского тела, которые он повторяет.

Kubokgubok_KV_land.jpg

Девушка в эротичной кружевной полумаске, ассоциирующейся с интимными деталями женского туалета, таинственно прикладывает тонкий пальчик к призывно полуоткрытым губам – то ли показывая цифру 1, то ли желая поделиться секретом, приглашая продемонстрировать красоту и сексуальность своих губ и выиграть 3000 евро на шоппинг в Милане.

Проходящий конкурс уже получил известность в СМИ и продолжает привлекать участниц со всего мира.

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