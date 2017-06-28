Дизайнер Денис Серебряков разработал упаковку лимитированной серии пива «Легенды Менску» от ОАО "Криница"

27 июня в Минске презентовали ограниченную серию сорта пива «Крынiца Прэмiум» под концепцией «Легенды Менску». Упаковка серии разработана дизайнером Денисом Серебряковым, который работал со шрифтами и логотипами для "Белгосстрах", OZ.by, 21век, Honar, Автомалиновка и многих других.







«Легенды Менску» - это три упаковки, в которых отражены наиболее известные минские легенды:

о Менеске — основателе Менска («Каменныя млыны Менеска»),

о Белой Пани Ядвиге Любанской («Таямніцы Лошыцкай сядзібы»)

о привидении мэра в городской ратуше («Прывід мясцовай ратушы»).

Каждую из легенд можно прочесть на банке. Их тексты создают ощущение, будто истории рассказаны кем-то из горожан.













- Клиентом было предложено реализовать концепцию наиболее известных городских легенд. На первых этапах работы над проектом он получил название «Артефакты», что определило будущие творческие границы.

Легенды, как правило,—многократно пересказанные истории прошлого, события в которых, преувеличенны и дополнены вымыслом. Концепция «Артефакты» подыграла этому, допустив возможность существования материальных свидетельств описанных событий. Оформление банок, по замыслу, неотделимо от них самих, что делает всю упаковку тем самым артефактом. Потребитель контактирует не только с изображением и текстом, он ощущает вес, температуру, материал—всё это участвует в представлении, ради того, чтобы на мгновение поверить…

Для большей убедительности идеи и сказанного в легендах был сделан отсыл к классическим монументальным надписям. А специально разработанный шрифт позволил добиться большей художественной выразительности и индивидуальности продукта в целом. Шрифт стал связующим материалом всей композиции.





В оформлении упаковки нет случайных элементов. Изображенная хрупкость графики подчеркивает саму суть легенд, как того, что давно утратило достоверность. Формы основных плашек, стремятся к базовым геометрическими фигурами (прямоугольник, окружность, треугольник), что подкрепляет общий монументальный мотив серии. Также они, подкреплены и смыслом: Менеск/прямоугольные камни, Ратуша/круглая городская печать, Сядзіба/любовный треугольник. Использование золотой краски закономерно для любых отсылок к прошлому, но гармонично связано с гладким материалом и изображенным, - рассказывает автор проекта Денис Серебряков на своем сайте.





Также в работе принимали участие: Андрей Ярошевич—иллюстрации, Влад Савельев—тексты.

Директор ОАО "Криница" Александр Кижук сообщил, что серия «Легенды Менску» - подарок крупнейшего пивоваренного предприятия к 950-летию столицы. Кроме того, руководитель завода пообещал в ближайшее время две новинки в серии "Пивная карта" и новый лицензионный сорт в линейке Kaltenberg.

Фото из портфолио дизайнера на http://dsgn.by