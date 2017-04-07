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"Динамо-Брест" сделало атмосферное видео о победе над БАТЭ

7 Апреля 2017 652 4 Digital-маркетинг Production Байнет Креатив Творчество
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" опубликовал атмосферное видео с кубкового матча, в котором брестская команда победила чемпиона страны борисовского БАТЭ со счетом 2:0.


— На наших сайте и Youtube-канале можно найти много подобных видео. Часто мы обращаемся к услугам ребят, которые помогают делать такие материалы. Снимаем мы, конечно, не все матчи, а какие-то знаковые встречи и важные мероприятия клуба. Из последних мы публиковали видео с товарищеских матчей, с открытия детской академии футбола в Бресте, с презентации формы, — прокомментировала Marketing.by свежий ролик клуба Ольга Хижинкова, пресс-секретарь "Динамо-Брест".

Она уверена, что подобные видео помогают популяризовать клуб:

— Это видео было размещено в одном из пабликов Вконтакте и уже собрало 130 тысяч просмотров. Конечно, хорошее качественное видео, тем более совершенно не свойственное для футбола в наших широтах, воодушевляет и давних болельщиков "Динамо-Брест", и, как нам кажется, расширяет аудиторию клуба. После просмотра такого видео человек, который никогда не был на матче "Динамо-Брест", может вполне задуматься о том, чтобы его посетить.

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