Девушки из рекламного отдела снялись для календаря "Город продаж"

Креативная студия Concept, которая занимается созданием сайтов, веб-дизайном и продвижением проектов, выпустила календарь 2017 года под названием «Город продаж».









Задача:

Создать свой город продаж.

Решение:

В основе календаря — идея создания своего города, пусть и не грехов (отсылка на всем известную картину «Город грехов»), а продаж, чем, собственно, и занимается студия Concept.





В съемках приняли участие девушки Concept из рекламного отдела.





К съемкам шла подготовка на протяжении нескольких месяцев. Для съемок с особой тщательностью выбирались площадки, костюмы и атрибутика. Были созданы муляжи оружия, муляж мотоцикла.





Два фотографа, визажисты и стилисты работали над созданием образов, света и самих фотографий. Фотографии выполнены в черно – белом варианте, акцент был сделан на сочном красном цвете.





Сама съемка длилась весь день, с 8 утра и до позднего вечера.





Календарь был выпущен «для своих», т. е. верных заказчиков, партнеров и друзей по бизнесу, поэтому количество экземпляров в первой партии распечатки не превысило 200 штук.





«Женщина всегда права», — сообщают всем работницы студии Concept.



























