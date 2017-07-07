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"Дети не ищут опасности. Они просто играют": новая социальная реклама от ЮНИСЕФ и МЧС

7 Июля 2017 40 1 Дизайн Креатив Наружная реклама Рекламные кампании Социальная реклама Творчество
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На улицах Минска появилась новая социальная реклама - результат совместной работы МЧС и ЮНИСЕФ в Беларуси. Концепцию и дизайн проекта "Дети не ищут опасности. Они просто играют" создали Юлия Ляшкевич и Юлия Головина.

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Marketing.by расспросил о проекте координатора информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристину Дулевич:

— Цель информационной кампании, в рамках которой разрабатывались билборды, в первую очередь привлечь внимание родителей, детей, учителей к теме детского травматизма и показать, что несчастные случаи часто происходят в самых обыденных ситуациях. Одна из целей ЮНИСЕФ до 2020 года снизить смертность детей от внешних причин, которая в Беларуси до сих пор высока. В 2015 году она составляла 28%. Поэтому в рамках проекта «Профилактика детского травматизма», финансовую помощь на который выделило правительство Российской Федерации, разрабатывается наружная реклама, социальные ролики, информационные материалы для детей, а также методические материалы для учителей. Цель наружной рекламы — напомнить взрослым, что дети воспринимают мир по-другому и не видят опасность там, где для нас она очевидна. Именно поэтому задача взрослых – помнить об этом, научить детей безопасному поведению, и не оставлять их без присмотра.

— Как выбирали дизайнеров и сюжеты для социальной рекламы?

— Когда мы выбираем дизайнера для того или иного проекта, у нас всегда проходит открытый тендер. Так было и в этом случае. Мы попросили компании предоставить идеи по брифу и вместе с коллегами из МЧС выбрали ту идею, которая была на наш взгляд наиболее интересной.

Сами сюжеты выбирались исходя из статистики МЧС по несчастным случаям с детьми, а также по актуальности тем. Думали о том, в каких обыденных на первый взгляд ситуациях дети чаще всего оказываются в опасности. Очень актуальной темой стали копейки, которые в прошлом году вошли в оборот. Уже в первые месяцы дети начали попадать в больницу, проглотив монетки.

— Буду ли еще новые изображения?

— Планируется еще несколько тем, которые мы хотели бы раскрыть в рамках этого проекта. Это, в том числе, разные аспекты безопасности детей на дороге. Мы прорабатываем эту тему совместно с ГАИ.

— Где будет распространяться реклама?

— Распространение самое широкое. Это и ТВ, и радио, и интернет, и наружная реклама. Сюжет также будут использоваться в школах — мы работаем над специальными материалами вместе с Министерством образования.
За такой большой охват билбордов в Минске мы хотели бы поблагодарить нашего партнера ООО «СТРИТНЕТВОРК», которые помогли нам с распространением — бесплатно напечатали и разместили билбоды по городу!

Кроме этого, когда все материалы будут готовы, мы планируем разместить их в открытом доступе на нашем сайте www.unicef.by, чтобы они были доступны всем, кто хотел бы ими воспользоваться.

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