Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Декабрьская подборка белорусских чудокреативов, которые нас удивили

30 Декабря 2016 Marketing.by 152 0 Digital-маркетинг PR Байнет Бизнес Дизайн Нячэсны маркетинг Ритейл Творчество
Поделиться

В этом году Marketing.by завел традицию ежемесячно собирать в одном посте все чудокреативы белорусских компаний. Надеемся, что такие подборки поднимают вам настроение, поэтому в следующем году мы это дело продолжим, однако настоятельно просим проявлять активность и не забывать отправлять нам на почту чудокреативы, которые встретились на вашем пути. Ну а теперь — все самое вкусное за декабрь!

Погреть руки термокружкой

Пиарщик Валентин Лопан обратил внимание на картинку к конкурсу бренда Prestigio:

15355648_1271210612937996_906302990327428247_n.jpg

Авторы коллажа применили стереотип, что о кружку с горячим напитком люди греют руки зимой, но не учли один маленький, но важный нюанс: разыгрывается не обычная кружка, а термокружка, которая как раз и не должна проводить тепло.

Дары Белоруссии

И еще немного о стереотипах: если они существуют, то их нужно использовать по-максимуму, решили ритейлеры из соседних стран:

15380657_1383992064958386_1496571170906386079_n.jpg

Страна восходящей картошки

Сеть блинных «Мама дома» Дениса Курьяна разместила рекламу со слоганом "Лучшее из страны восходящей картошки":

Cyw2PtCWgAAndE_.jpg

Фото — @evrlstng_winter

Сердце белорусской природы

Как вы думаете, где находится сердце первозданной белорусской природы? Беловежская пуща? Березинский биосферный заповедник? Нет!

IMG_20161224_225538_cr.jpg

Если верить производителю ОАО "Молочные горки", то это самое сердце почему-то находится в Горках.

Трейд-маркетинг 80 lvl

В Пинске в фирменном магазине местного мясокомбината праздничную ёлку нарядили батонами варёной колбасы.

dsc08073.jpg

dsc08074.jpg

Как сообщает сайт Media-Polesye.by, "предприятие убивает таким образом двух зайцев: рекламирует свою продукцию и вызывает здоровый аппетит у покупателей".

С Новым годом, овощи!

Правильно оформленная праздничная витрина — источник хорошего настроения у покупателей: 

15698160_1372367279463523_1081277566778207626_n.jpg

Фото — Zmicer Hans Gatkiewicz

Товарищ Дед Мороз

Можно ли совместить войну, Сталина и Деда Мороза? Легко — в 2017 году на "Линии Сталина" снова открыли резиденцию Деда Мороза. К привычной шубе доброго волшебника добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой.

10.jpg

Пожелания всех посетителей на будущий год Дед Мороз собирает в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы. Ну и как же без подарков:

8.jpg

Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Телеведущая БТ снялась для календаря на фоне футбольных арен в разных городах Беларуси
"Системные технологии" подготовили корпоративные сувениры-антистресс
«Тое, што нам блізка»: Як МакДональдс і Leo Burnett Крынь знайшлі ДНК Беларусі
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Очень уютный подарок: предновогодняя кампания от ТМ «Блакіт» и Sarmont Studio
ATLANT и AIDA Pioneer предлагают взглянуть на семейную жизнь глазами робота
Мінск-Менск: Воля Кузьміч стварыла калядны прынт пра схаванае сэрца сталіцы