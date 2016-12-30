Декабрьская подборка белорусских чудокреативов, которые нас удивили

В этом году Marketing.by завел традицию ежемесячно собирать в одном посте все чудокреативы белорусских компаний. Надеемся, что такие подборки поднимают вам настроение, поэтому в следующем году мы это дело продолжим, однако настоятельно просим проявлять активность и не забывать отправлять нам на почту чудокреативы, которые встретились на вашем пути. Ну а теперь — все самое вкусное за декабрь!

Погреть руки термокружкой

Пиарщик Валентин Лопан обратил внимание на картинку к конкурсу бренда Prestigio:

Авторы коллажа применили стереотип, что о кружку с горячим напитком люди греют руки зимой, но не учли один маленький, но важный нюанс: разыгрывается не обычная кружка, а термокружка, которая как раз и не должна проводить тепло.

Дары Белоруссии

И еще немного о стереотипах: если они существуют, то их нужно использовать по-максимуму, решили ритейлеры из соседних стран:





Страна восходящей картошки

Сеть блинных «Мама дома» Дениса Курьяна разместила рекламу со слоганом "Лучшее из страны восходящей картошки":







Фото — @evrlstng_winter

Сердце белорусской природы

Как вы думаете, где находится сердце первозданной белорусской природы? Беловежская пуща? Березинский биосферный заповедник? Нет!





Если верить производителю ОАО "Молочные горки", то это самое сердце почему-то находится в Горках.

Трейд-маркетинг 80 lvl

В Пинске в фирменном магазине местного мясокомбината праздничную ёлку нарядили батонами варёной колбасы.





Как сообщает сайт Media-Polesye.by, "предприятие убивает таким образом двух зайцев: рекламирует свою продукцию и вызывает здоровый аппетит у покупателей".

С Новым годом, овощи!

Правильно оформленная праздничная витрина — источник хорошего настроения у покупателей:





Фото — Zmicer Hans Gatkiewicz

Товарищ Дед Мороз

Можно ли совместить войну, Сталина и Деда Мороза? Легко — в 2017 году на "Линии Сталина" снова открыли резиденцию Деда Мороза. К привычной шубе доброго волшебника добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой.





Пожелания всех посетителей на будущий год Дед Мороз собирает в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы. Ну и как же без подарков:







Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.

