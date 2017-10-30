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CNN запустила промо-кампанию против фейковых новостей "Прежде всего, факты"

30 Октября 2017 28 0 СМИ и медиапроекты
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"Яблоко есть яблоко, даже если вам упорно внушают, что это банан", - на такой простой метафоре канал CNN построил свою кампанию против фейковых новостей под названием "Прежде всего, факты" ("Facts First").

В рамках кампании выпущен видео спот, созданный Figliulo & Partners.

- Задача ролика и кампании в целом - роль журналистики, свободной прессы, которая возросла сегодня, как никогда ранее, - поясняет креативный директор Figliulo & Partners Скотт Витрон (Scott Vitrone). "Граница между мнением и фактом стала крайне расплывчатой. Причем настолько, что мы вынуждены снова переосмыслить, что же такое факт. Вот почему мы проводим аналогию с яблоком в простейшей метафоре, как в первый день в школе". 

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