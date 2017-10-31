Чудокреативы октября: грязная борода, луковые колечки и "За Эбись" суши

Подборка чудокреативов в октябре у нас получилась какая-то необычная. Во-первых, много еды. Во-вторых, какие все экспонаты резкие, нецензурные или даже сексисткие! Короче, все как вы любите :)
Грязная борода
Если вас вдруг начнут одолевать грязные мысли, то прогуляйтесь в минский ТД "Палессе". И отведайте ход-дог "Грязная борода":
Фото - Мария Черняк
Офощи
У нас закрались сомнения в грамотности продавцов из брестского "Евроопта". И неужели даже Word не подчеркнул?
Фото - Денис Марук
Когда мама простудилась
Как вам такая мама по версии производителей лекарств?
Фото - Nana Murashko
Для прекрасных женщин
Хватит дарить дамам цветы и шоколад! В конце-концов, есть же полезные в хозяйстве вещи - например, омывайка в машину. Да еще со вкусом клубники - шик!
За Эбись
SUSHI HOUSE недавно ввели в меню новый "За Эбись" суши сет:
И даже по этому поводу сделали рассылку по Viber:
НИ*УЯ СЕБЕ ТУРЫ
Как выделиться на высококонкурентном рынке туруслуг? Вот, ребята нашли решение:
Скрин - Павел Поташников
Я даю
На строительном рынке тоже, видимо, конкуренция высокая, поэтому приходится играть словами, чтобы хоть как-то привлечь внимание:
Скрин - Виталик Быков
Луковые колечки
Логичным завершением нашей подборки стал креатив от "Онеги" по поводу луковых колечек:
Правда, особого хайпа не получилось: видимо, после кейса "Славной" в этой картинке от "Онеги" сексизма оказалось маловато.
Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.