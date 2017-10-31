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Чудокреативы октября: грязная борода, луковые колечки и "За Эбись" суши

31 Октября 2017 298 0 PR Байнет Бизнес Вирусный маркетинг Дизайн Компании Креатив Творчество Тренды
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Подборка чудокреативов в октябре у нас получилась какая-то необычная. Во-первых, много еды. Во-вторых, какие все экспонаты резкие, нецензурные или даже сексисткие! Короче, все как вы любите :)

Грязная борода

Если вас вдруг начнут одолевать грязные мысли, то прогуляйтесь в минский ТД "Палессе". И отведайте ход-дог "Грязная борода":

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Фото - Мария Черняк

Офощи

У нас закрались сомнения в грамотности продавцов из брестского "Евроопта". И неужели даже Word не подчеркнул?

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Фото - Денис Марук 

Когда мама простудилась

Как вам такая мама по версии производителей лекарств? 

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Фото - Nana Murashko

Для прекрасных женщин

Хватит дарить дамам цветы и шоколад! В конце-концов, есть же полезные в хозяйстве вещи - например, омывайка в машину. Да еще со вкусом клубники - шик! 

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За Эбись

SUSHI HOUSE недавно ввели в меню новый "За Эбись" суши сет:

screenshot-sushihouse.by-2017-10-07-10-41-36.png

И даже по этому поводу сделали рассылку по Viber:

screenshot-www.facebook.com-2017-10-07-10-43-41_cr.jpg

НИ*УЯ СЕБЕ ТУРЫ

Как выделиться на высококонкурентном рынке туруслуг? Вот, ребята нашли решение:    

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Скрин - Павел Поташников

Я даю

На строительном рынке тоже, видимо, конкуренция высокая, поэтому приходится играть словами, чтобы хоть как-то привлечь внимание:

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Скрин - Виталик Быков

Луковые колечки

Логичным завершением нашей подборки стал креатив от "Онеги" по поводу луковых колечек:

screenshot-vk.com-2017-10-18-14-23-00.png

Правда, особого хайпа не получилось: видимо, после кейса "Славной" в этой картинке от "Онеги" сексизма оказалось маловато.

Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.

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