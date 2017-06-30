Чудокреативы июня: дерзкая гомельская парикмахерская, "Адидас" из Лиды и мимикрирующие чипсы

Июнь оказался очень богат на чудокреативы. Да еще какие: подборка получилась, как никогда, очень сочной и яркой. Поэтому к черту предисловия — переходите сразу к самому вкусному! :)

Пополни запасы!

Сеть гипермаркетов "Гиппо" перед выпускными вечерами предусмотрительно разослала по базе покупателей СМС с напоминанием, что нужно "пополнить запасы" заранее.





Фото — Анна Дейч

Интересно, кто ЦА данного сообщения: люди, душа которых может пострадать от запрета на продажу алкоголя в день выпускных вечеров, или же все-таки сами школьники?

Гаварыте на "олбанском" йезыге

А вот ритейлер "Белмаркет" в своей коммуникации с покупателями решил использовать "олбанский" йезыг. Ну или просто написал слово с ошибкой:





Фото — Егор Малыженков

И еще один креатив от "Белмаркета":





Фото — Егор Малыженков



Цены удивляют!

А вот и пример креатива региональной торговли — реклама на улицах Барановичей:





Фото — Nana Murashko

"Спынісь, зайдзі і пастрыгісь!"

В Гомеле люди не только креативные, но и дерзкие:





Фото — Siarhei Balakhonau

Вот так идешь спокойно по улице, никого не трогаешь, а тебе вдруг: а ну-ка стой и "пастрыгісь!" :)

Еще одну "стекляшку" на Немиге не изволите?

"Альфа Банк" решил немного попугать минчан возможными изменениями городской архитектуры: на рекламном борде нарисовал огромную стеклянную башню напротив "дома Чижа":





Фото — vadim-i-z

Правда, чтобы правильно сориентироваться в городе,фото нужно зеркально отразить:





Фото — vadim-i-z



Травмы от гаджетов

Страховая компания "Промтрансинвест" разместила в Минске наружную рекламу о травмах, которые можно получить при помощи современных гаджетов. Например, сломать палец, воюя в танчики.

Фото — Agnija Loika

Также в городе был замечен борд с надписью "Делал селфи — сломал руку".

Разрешить незапрещенное

Минский Комаровский рынок опубликовал на странице Facebook радостную новость о том, что администрация рынка официально снимает запрет на фотосъемку на территории предприятия:

"В то же время, просим быть внимательными при выполнении селфи с капустой, огурцами, прочими товарами на рынке и соблюдать меры безопасности.

В случае необходимости запечатлеть на память любимого продавца (администратора, уборщика, грузчика) просим предварительно получить согласие у объекта внимания, тем самым предоставив ему возможность поправить прическу.

Отмечайте нас на фото, ставьте хештеги и геотег. Все самое лучшее мы позаимствуем для народного аккаунта народного рынка в Инстаграм."

Фото — Минский Комаровский рынок

Согласитесь, новость отличная. Но есть один нюанс: никакого запрета на фотосъемку быть и не могло, потому что это противоречит законодательству Беларуси. Получается, что администрация рынка разрешила и так разрешенное.

Натянем.бел

Как вы думаете, каким услугам посвящен сайт "натянем.бел"? Правильно! Там можно заказать натяжные потолки:





Фото — Катерина Левченко

Lay's или "Мира"?

Это отличное фото прислала нам наша читательница буквально за пару часов до выхода июньского выпуска "чудокреативов". Как говорится, найдите 5 отличий:





Фото — Нина Тимофеева

Белорусский "Адидас"

Наверное, вы уже давно успели заметить, что лидские кеды немного похожи на обувь от мирового бренда. Но теперь об этом даже не стесняются на ценниках писать:





Бабе вино — дитям мороженое

Дискаунтер алкогольных напитков придумал акцию "Бабе вино — дитям мороженое" по мотивам фильма "Бриллиантовая рука": назвав кодовую фразу "Черт побери" при покупке алкоголя можно получить бесплатное мороженое:





Ощущение дороги

"Бульбашъ" в своем аккаунте в instagram опубликовал фото бутылки водке на дороге. Опасные, согласитесь ассоциации. Позже фото удалили, но скрин в соцсетях остался:

Для радні і для сяброу рэстаран служыць гатоу!

Ресторан первого класса Минского РАЙПО решил в стихотворной рассказать о своих конкурентных преимуществах. Кстати, кто сколько ошибок насчитает?





Фото — Дзея

Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.