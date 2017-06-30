Чудокреативы июня: дерзкая гомельская парикмахерская, "Адидас" из Лиды и мимикрирующие чипсы

Июнь оказался очень богат на чудокреативы. Да еще какие: подборка получилась, как никогда, очень сочной и яркой. Поэтому к черту предисловия — переходите сразу к самому вкусному! :)
Пополни запасы!
Сеть гипермаркетов "Гиппо" перед выпускными вечерами предусмотрительно разослала по базе покупателей СМС с напоминанием, что нужно "пополнить запасы" заранее.
Фото — Анна Дейч
Интересно, кто ЦА данного сообщения: люди, душа которых может пострадать от запрета на продажу алкоголя в день выпускных вечеров, или же все-таки сами школьники?
Гаварыте на "олбанском" йезыге
А вот ритейлер "Белмаркет" в своей коммуникации с покупателями решил использовать "олбанский" йезыг. Ну или просто написал слово с ошибкой:
Фото — Егор Малыженков
И еще один креатив от "Белмаркета":
Фото — Егор Малыженков
Цены удивляют!
А вот и пример креатива региональной торговли — реклама на улицах Барановичей:
Фото — Nana Murashko
"Спынісь, зайдзі і пастрыгісь!"
В Гомеле люди не только креативные, но и дерзкие:
Фото — Siarhei Balakhonau
Вот так идешь спокойно по улице, никого не трогаешь, а тебе вдруг: а ну-ка стой и "пастрыгісь!" :)
Еще одну "стекляшку" на Немиге не изволите?
"Альфа Банк" решил немного попугать минчан возможными изменениями городской архитектуры: на рекламном борде нарисовал огромную стеклянную башню напротив "дома Чижа":
Фото — vadim-i-z
Правда, чтобы правильно сориентироваться в городе,фото нужно зеркально отразить:
Фото — vadim-i-z
Травмы от гаджетов
Страховая компания "Промтрансинвест" разместила в Минске наружную рекламу о травмах, которые можно получить при помощи современных гаджетов. Например, сломать палец, воюя в танчики.
Фото — Agnija Loika
Также в городе был замечен борд с надписью "Делал селфи — сломал руку".
Разрешить незапрещенное
Минский Комаровский рынок опубликовал на странице Facebook радостную новость о том, что администрация рынка официально снимает запрет на фотосъемку на территории предприятия:
"В то же время, просим быть внимательными при выполнении селфи с капустой, огурцами, прочими товарами на рынке и соблюдать меры безопасности.
В случае необходимости запечатлеть на память любимого продавца (администратора, уборщика, грузчика) просим предварительно получить согласие у объекта внимания, тем самым предоставив ему возможность поправить прическу.
Отмечайте нас на фото, ставьте хештеги и геотег. Все самое лучшее мы позаимствуем для народного аккаунта народного рынка в Инстаграм."
Фото — Минский Комаровский рынок
Согласитесь, новость отличная. Но есть один нюанс: никакого запрета на фотосъемку быть и не могло, потому что это противоречит законодательству Беларуси. Получается, что администрация рынка разрешила и так разрешенное.
Натянем.бел
Как вы думаете, каким услугам посвящен сайт "натянем.бел"? Правильно! Там можно заказать натяжные потолки:
Фото — Катерина Левченко
Lay's или "Мира"?
Это отличное фото прислала нам наша читательница буквально за пару часов до выхода июньского выпуска "чудокреативов". Как говорится, найдите 5 отличий:
Фото — Нина Тимофеева
Белорусский "Адидас"
Наверное, вы уже давно успели заметить, что лидские кеды немного похожи на обувь от мирового бренда. Но теперь об этом даже не стесняются на ценниках писать:
Бабе вино — дитям мороженое
Дискаунтер алкогольных напитков придумал акцию "Бабе вино — дитям мороженое" по мотивам фильма "Бриллиантовая рука": назвав кодовую фразу "Черт побери" при покупке алкоголя можно получить бесплатное мороженое:
Ощущение дороги
"Бульбашъ" в своем аккаунте в instagram опубликовал фото бутылки водке на дороге. Опасные, согласитесь ассоциации. Позже фото удалили, но скрин в соцсетях остался:
Для радні і для сяброу рэстаран служыць гатоу!
Ресторан первого класса Минского РАЙПО решил в стихотворной рассказать о своих конкурентных преимуществах. Кстати, кто сколько ошибок насчитает?
Фото — Дзея
Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.