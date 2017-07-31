Чудокреативы июля: лучший в мире копирайтер, Миша Галустян и "благая" крупа

marketing.by продолжает собирать примеры чудокреатива на просторах нашей Родины. Самое приятное - что вы, дорогие читатели, все чаще пополняете наши коллекции, присылая замечательные материалы.



В этом месяце попался очень интересный экземпляр: российский производитель пришел на полки беларуских магазинов с крупой под названием "Благая". Для русского человека все отлично — мол, хороший продукт. А вот в беларуском языке слово "благі" имеет противоположное значение — "плохой, скверный, дурной". Как думаете, пойдут продажи? :)

Будь мужиком, смени пол

В Бресте Михаил Галустян зазывает сменить пол... на ламинат.





Фото — Дмитрий Григорьев

Как думаете, сам комик в курсе, что его лицо "шутит" на улицах беларуского города?



Пройдемся по классике?



Продолжаем гендерную тематику. "Молодечномебель" облизывается с борда и предлагает своим покупателям "пройтись по классике":





Где вас подточить?

Сложно сказать, какие фантазии вкладывали основатели студии коррекции фигуры, когда называли свое заведение "Точилка". Нам страшно представить, что будет с человеком, если его поместить в мясорубку точилку.

Фото — Alaksandar Arsionaŭ

Все мы родом из деревни

"Сельская газета" очень категорична в своей рекламе: слоган "Все мы родом из деревни" звучит как приговор на всю жизнь.

Фото — Даниил Скрипка‎

Равнение на красное знамя

Если вы видели в районе ст. м. Каменная Горка красный флаг, то не переживайте: советская власть не вернулась. Это просто мебельный магазин "Камелот" решил пригласить вас за покупками.





Фото — Belretail.by

Суперщедрая акция

Когда и хочется дать скидку, но жалко: вот так гродненских общепит проводит свои суровые акции.

Фото — Arciom Abłažej

Кому "плохая" крупа нужна?

Яркий пример, когда при выходе на рынок другой страны не учитываются языковые особенности. Согласитесь, для беларуса будет странным купить "благую" крупу.

Фото — Kat Shved

Мясо свинины



Вот и выросло поколение копирайтеров, которые считают, что если Word не подчеркнул - значит ошибок нет.

Фото — Yauhen Yerashenka

А где у вас excange

С английским тоже проблема: указатель "Беларусбанка" с ошибкой зафиксировал Андрей Гусаров:





Однако космос услышал написанный пост в Facebook, и через несколько дней ошибка была исправлена:





Фото — Андрей Гусаров

Княжае пачастунак

Да что там английский! Даже на родном беларуском не могут без ошибок писать. Все красиво сделали, но на переводе почему-то решили сэкономить.

Фото — @pan_demetrius

Конкуренты останутся в ж%пе

Когда все другие мотивирующие надписи и картинки уже не работают, а клиенты очень нужны, то можно и похулиганить. Так подумал индивидуальный предприниматель Андрей и запустил контекстную рекламу:





Фото — Марина Зорич

Чувственность без пошлости

"Лучший в мире ресторан в Пинске. Копирайту позавидовали бы все рекламисты мира" - написал нам на почту Влад Савельев, креативный директор Salmon Graphics, и прикрепил к письму фотодоказательство:







Редакция marketing.by прослезилась и задумалась о том, чтобы все бросить и уехать в Пинск. Очень хочется "пространства без ограничений, чувственности без пошлости, откровений без последствий и атмосферы праздника без лишнего пафоса"

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