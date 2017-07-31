Чудокреативы июля: лучший в мире копирайтер, Миша Галустян и "благая" крупа

marketing.by продолжает собирать примеры чудокреатива на просторах нашей Родины. Самое приятное - что вы, дорогие читатели, все чаще пополняете наши коллекции, присылая замечательные материалы.
В этом месяце попался очень интересный экземпляр: российский производитель пришел на полки беларуских магазинов с крупой под названием "Благая". Для русского человека все отлично — мол, хороший продукт. А вот в беларуском языке слово "благі" имеет противоположное значение — "плохой, скверный, дурной". Как думаете, пойдут продажи? :)
Будь мужиком, смени пол
В Бресте Михаил Галустян зазывает сменить пол... на ламинат.
Фото — Дмитрий Григорьев
Как думаете, сам комик в курсе, что его лицо "шутит" на улицах беларуского города?
Пройдемся по классике?
Продолжаем гендерную тематику. "Молодечномебель" облизывается с борда и предлагает своим покупателям "пройтись по классике":
Где вас подточить?
Сложно сказать, какие фантазии вкладывали основатели студии коррекции фигуры, когда называли свое заведение "Точилка". Нам страшно представить, что будет с человеком, если его поместить в
мясорубку точилку.
Фото — Alaksandar Arsionaŭ
Все мы родом из деревни
"Сельская газета" очень категорична в своей рекламе: слоган "Все мы родом из деревни" звучит как приговор на всю жизнь.
Фото — Даниил Скрипка
Равнение на красное знамя
Если вы видели в районе ст. м. Каменная Горка красный флаг, то не переживайте: советская власть не вернулась. Это просто мебельный магазин "Камелот" решил пригласить вас за покупками.
Фото — Belretail.by
Суперщедрая акция
Когда и хочется дать скидку, но жалко: вот так гродненских общепит проводит свои суровые акции.
Фото — Arciom Abłažej
Кому "плохая" крупа нужна?
Яркий пример, когда при выходе на рынок другой страны не учитываются языковые особенности. Согласитесь, для беларуса будет странным купить "благую" крупу.
Фото — Kat Shved
Мясо свинины
Вот и выросло поколение копирайтеров, которые считают, что если Word не подчеркнул - значит ошибок нет.
Фото — Yauhen Yerashenka
А где у вас excange
С английским тоже проблема: указатель "Беларусбанка" с ошибкой зафиксировал Андрей Гусаров:
Однако космос услышал написанный пост в Facebook, и через несколько дней ошибка была исправлена:
Фото — Андрей Гусаров
Княжае пачастунак
Да что там английский! Даже на родном беларуском не могут без ошибок писать. Все красиво сделали, но на переводе почему-то решили сэкономить.
Фото — @pan_demetrius
Конкуренты останутся в ж%пе
Когда все другие мотивирующие надписи и картинки уже не работают, а клиенты очень нужны, то можно и похулиганить. Так подумал индивидуальный предприниматель Андрей и запустил контекстную рекламу:
Фото — Марина Зорич
Чувственность без пошлости
"Лучший в мире ресторан в Пинске. Копирайту позавидовали бы все рекламисты мира" - написал нам на почту Влад Савельев, креативный директор Salmon Graphics, и прикрепил к письму фотодоказательство:
Редакция marketing.by прослезилась и задумалась о том, чтобы все бросить и уехать в Пинск. Очень хочется "пространства без ограничений, чувственности без пошлости, откровений без последствий и атмосферы праздника без лишнего пафоса"
Если вам попались на глаза примеры белорусского чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей ежемесячной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.