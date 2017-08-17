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«Бульбашъ» запустил проект «Уникальная Беларусь» с видео-новеллами о необычных людях

17 Августа 2017 203 0 Production Креатив
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В июле бренд "Бульбашъ" запустил на канале YouTube и в соцсетях видео-проект "Уникальная Беларусь", который рассказывает о людях, стремящихся сохранить культурное наследие страны.

Героем первого мини-фильма стал Евгений Маркевич, врач из Лиды с необычным хобби. Он занимается ткачеством в стиле старинных традиций этого ремесла. В двухминутном фильме он объясняет, чем его увлекает ткачество, как он восстанавливает старые техники ремесла, учит этому других.    



В августе был выложен новый ролик - об Иване Печинском, человеке, который на протяжении 15 лет занимается восстановлением Любчанского замка, верит в то, что Беларусь - это страна замков и что их реставрация поможет вернуть истинный дух этой земли. 



Идея и реализация проекта принадлежит digital-агентству JCS.

- Задумка проекта "Уникальная Беларусь" родилась еще в начале этого года. Предложили ее клиенту, но затем по ряду причин проект поставили на паузу и только в мае к нему осознанно вернулись. Хотелось рассказать про наши особенные места и людей, которые делают удивительные вещи и продолжают наши белорусские традиции. И чтобы это были не "Арт-сядзiба", которая у всех на слуху, а кто-то действительно малоизвестный. Тут отдельно хочется выделить работу нашего копирайтера Вероники Злобич, которая находила таких людей и такие истории. Сейчас заканчиваем производство третьего ролика и после этого начнем готовить следующий "сезон" проекта, - прокомментировал проект Андрей Бейербах, директор JCS.

Команда:
  • Менеджер проекта - Анна Коляда
  • Копирайтер - Вероника Злобич
  • Оператор - Алексей Бабицкий



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