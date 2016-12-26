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Бульбашъ предлагает подключиться к новогоднему эфиру в дополненной реальности

26 Декабря 2016 67 0 Digital-маркетинг
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В преддверии Нового 2017 года компания "Бульбашъ" предлагает подключиться к праздничному эфиру в дополненной реальности. И получить новогоднюю программу прямо на свой мобильный телефон.

Для этого достаточно скачать приложение Blippar для iOS или Android, навести камеру на логотип Бульбашъ® на упаковке какого либо продукта этого производителя и кликнуть на экран. 

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Виртуальный эфир включает в себя развлекательную программу с шутками, новогодними историями и песнями. Пользователь может выбрать одного из трех ведущих: Дядю Ваню, Дмитрия Нарышкина или Илью Митько.

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Праздничная программа станет доступна c 23 декабря.

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