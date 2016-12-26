Бульбашъ предлагает подключиться к новогоднему эфиру в дополненной реальности

В преддверии Нового 2017 года компания "Бульбашъ" предлагает подключиться к праздничному эфиру в дополненной реальности. И получить новогоднюю программу прямо на свой мобильный телефон.









Виртуальный эфир включает в себя развлекательную программу с шутками, новогодними историями и песнями. Пользователь может выбрать одного из трех ведущих: Дядю Ваню, Дмитрия Нарышкина или Илью Митько.







Праздничная программа станет доступна c 23 декабря.

Для этого достаточно скачать приложение Blippar для iOS или Android , навести камеру на логотип Бульбашъ® на упаковке какого либо продукта этого производителя и кликнуть на экран.Виртуальный эфир включает в себя развлекательную программу с шутками, новогодними историями и песнями. Пользователь может выбрать одного из трех ведущих: Дядю Ваню, Дмитрия Нарышкина или Илью Митько.Праздничная программа станет доступна c 23 декабря.