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British Airlines привлекли топовых кинозвезд для съемок инструкции о безопасности полета

28 Июля 2017 20 0 Production Креатив
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Британский авиаперевозчик British Airlines решил сделать видео-инструкции о безопасности на борту повеселее и пригласил сняться в них известных звезд кино: Йана Маккелена, Роуэна Аткинсона, Джиллиан Андерсен, а также шеф-повара Гордона Рамзи и других селебрити. 

В забавном видео британский комик Асим Чедри учит известных актеров делать правильные паузы, быть серьезнее, в то время как они слегка выражают недоумение, ругаются или веселятся. Тем не менее, в ролике излагаются все необходимые моменты: как использовать кислородную маску, как покидать борт в случае чрезвычайной ситуации и так далее. 

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