Бобров №5 не сдержать! Кейс продвижения нового сорта от Heineken и LOGA BIGA

Heineken расширил линейку пива Бобров новым SKU. Самый драйвовый и молодёжный бренд на беларуском пивном рынке повышает уровень! «Бобров №5» — это лагер с крепостью не менее 5% и кричащим дизайном.
Любители пива из LOGA BIGA считают, что такая новость не может остаться незамеченной. Бобро не удержать — оно всё равно вырвется на свободу, а вы думали)
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Принт
Клиент: HEINEKEN (Беларусь)
Бренд-менеджер: Александр Наумчик
Младший бренд-менеджер: Юлия Гурина
Агентство: LOGA BIGA
Александр Капелевич / Лёша Дред / Надежда Кутузова / Сергей Сергиеня / Стас Воронецкий / Марина Капелевич
Видеопродакшн: Family Production
Режиссёр: Leonas Jovaisa
Музыка: Roddom Production