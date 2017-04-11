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Бобров №5 не сдержать! Кейс продвижения нового сорта от Heineken и LOGA BIGA

11 Апреля 2017 147 0 Production Креатив ТВ-реклама
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Heineken расширил линейку пива Бобров новым SKU. Самый драйвовый и молодёжный бренд на беларуском пивном рынке повышает уровень! «Бобров №5» — это лагер с крепостью не менее 5% и кричащим дизайном.

Любители пива из LOGA BIGA считают, что такая новость не может остаться незамеченной. Бобро не удержать — оно всё равно вырвется на свободу, а вы думали)

Видео

Принт

bobrov5_pos.jpg

Клиент: HEINEKEN (Беларусь)

Бренд-менеджер: Александр Наумчик

Младший бренд-менеджер: Юлия Гурина

Агентство: LOGA BIGA

Александр Капелевич / Лёша Дред / Надежда Кутузова / Сергей Сергиеня / Стас Воронецкий / Марина Капелевич

Видеопродакшн: Family Production

Режиссёр: Leonas Jovaisa

Музыка: Roddom Production

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