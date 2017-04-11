Бобров №5 не сдержать! Кейс продвижения нового сорта от Heineken и LOGA BIGA

Heineken расширил линейку пива Бобров новым SKU. Самый драйвовый и молодёжный бренд на беларуском пивном рынке повышает уровень! «Бобров №5» — это лагер с крепостью не менее 5% и кричащим дизайном.

Любители пива из LOGA BIGA считают, что такая новость не может остаться незамеченной. Бобро не удержать — оно всё равно вырвется на свободу, а вы думали) Видео Принт



Клиент: HEINEKEN (Беларусь) Бренд-менеджер: Александр Наумчик Младший бренд-менеджер: Юлия Гурина Агентство: LOGA BIGA Александр Капелевич / Лёша Дред / Надежда Кутузова / Сергей Сергиеня / Стас Воронецкий / Марина Капелевич Видеопродакшн: Family Production Режиссёр: Leonas Jovaisa Музыка: Roddom Production