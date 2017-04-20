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Биг-Мак стал Грандом: Впервые за 50 лет МакДональдс изменил свое классическое блюдо

20 Апреля 2017 marketing.by 186 0 Компании Креатив Нестандарт
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Две мясные котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом. Уже не только так.

МакДональдс провел внутреннее исследование по итогам продаж за 2016 год и выяснил, что только 20% миллениалов хоть раз в жизни пробовали классический бургер Биг-Мак. Для привлечения новой аудитории сеть ресторанов МакДональдс пошла на неожиданный шаг — впервые за 50 лет был изменен классический рецепт Биг-Мака. 

В апреле  МакДональдс в Беларуси представил своим гостям новую версию Биг-Мака – Гранд Биг-Мак. Гранд Биг-Мак создан по рецепту классического Биг-Мака, но примерно в 1,5 раза больше всемирно известного бургера. 


Обновление классического рецепта было отражено и в рекламной кампании нового бургера, которая стартовала под слоганом «Современная классика».

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